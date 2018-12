Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 20/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 20/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PICA JOSÉ José Pekerman ya tiene sobre la mesa una oferta para ser el entrenador de Boca Juniors. A los 69 años tendrá que definir qué quiere para su presente y futuro: seguir dirigiendo selecciones nacionales o aceptar el desafío de uno de los clubes más grande del país y dirigir un club en la Argentina por primera vez en su carrera. En las últimas horas Nicolás Burdisso, nuevo director deportivo del club xeneize, se puso en contacto con la representación de Pekerman para tentarlo. No es el único candidato para el cargo de DT pero sí el más fuerte por su gran trayectoria. Falta la respuesta de José, que se podría tomar un tiempo para evaluar todo antes de contestar. ES OLÍMPICO Tras una temporada que lo vio llegar por primera vez al Top 3 de la ATP, Juan Martín del Potro fue premiado con el Olimpia de Plata como el tenista argentino más destacado de 2018. Ganador del Olimpia de Oro en dos ocasiones (2009 y 2016), Del Potro superó en la terna de Plata a Diego Schwartzman (Nº17 del mundo) y Facundo Díaz Acosta (campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud), que vivieron también el mejor año de sus carreras. DEBATE POSTERGADO La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, pero resolvió devolver el tema a comisión, luego de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo para modificar algunos de sus artículos durante el debate en particular. La moción para que el tema regrese a Comisión fue propuesto por el diputado de Evolución, el porteño Martín Lousteau, luego de que la discusión se empantanara alrededor del décimo artículo de la iniciativa en lo referente a las penas para quienes tengan entradas falsas. Además, pesó en el ánimo de los legisladores la decisión del Senado de no debatir el tema en la sesión extraordinaria de este miércoles. De ese modo, la ley para combatir la actividad delictiva de las barras bravas recién podría ser sancionada el año que viene. REAL MADRID FINALISTA Luego del gran golpe que dio Al Ain -elenco anfitrión del torneo-, al eliminar por penales a River, flamante campeón de América tras vencer en una Superfinal a su clásico adversario, Boca, el Mundial de Clubes conoció al otro finalista de la competencia. Por el otro lado del cuadro, en el Sheikh Zayed Sports, el actual bicampeón Real Madrid venció por 3-1 al Kashima Antlers, el otro conjunto revelación de esta edición del certamen. La final será el sábado 22, en Abu Dhabi, desde las 13:30. Por su parte, el Kashima Antlers chocará con River ese mismo día a las 10:30. NUEVO DT Ole Gunnar Solskjaer fue nombrado este miércoles como entrenador interino del Manchester United hasta el final de la temporada 2018/19 luego de que el club haya hecho oficial el despido de José Mourinho a través de sus redes sociales. El ex delantero del United se hará cargo del primer equipo con efecto inmediato y permanecerá en el lugar mientras el club busca un nuevo entrenador a tiempo completo.

