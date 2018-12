El intendente Abella se acercó al barrio Villanueva para constatar los trabajos que se extienden por la calle Gavazzi y continuarán luego por Uruguay. El Municipio avanza con las obras de asfalto que están transformando los barrios de la ciudad y mejorándole la calidad de vida a los vecinos. Tras asfaltar 25 calles de San Jacinto, esta semana los trabajos avanzaron por Villanueva donde ya se cubrió la calle Maipú -en toda su extensión- y ahora se extiende por Gavazzi a fin de completar los últimos 300 metros que quedaban de tierra. Luego, le tocará a la calle Uruguay que también se asfaltará en toda su extensión. El intendente Sebastián Abella se acercó al barrio para constatar "in situ" la obra y conversar con los vecinos sobre su proceso. "El clima no está ayudando pero estamos trabajando sin pausa para completar lo antes posible estos trabajos porque sabemos lo importante que es para el vecino tener asfalto", aseguró el jefe comunal, quien luego remarcó que estas obras son "muy importante para la gestión porque transforman los barrios y le cambian la vida a los vecinos". "Heredamos una ciudad con más de 1.000 calles de tierra y en 3 años de gestión las disminuimos en una cantidad muy importante. Son obras que los barrios y los vecinos esperaron por mucho tiempo porque les va a permitir no tener tierra ni polvillo volando en sus casas en verano ni barro cuando llueve", concluyó.

Las obras de asfalto avanzan por la calle Gavazzi.





Abella supervisó el avance de los trabajos.



Continuan las obras de asfalto en los barrios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: