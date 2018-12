La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/dic/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CAUSA CUADERNOS Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados por la causa de las fotocopias de los cuadernos. Además, ordenan que continúe detenido Gerardo Ferreyra, el vicepresidente de Electroingeniería que es propietario de la opositora Radio Del Plata. En la lista de los procesados a los que bajan la categoría del delito aparecen empresarios cercanos a Macri como su primo, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio (Grupo Roggio), Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero (EMEPA), Juan Chediack (Ex Presidente de la Cámara de la Construcción) o Enrique Pescarmona (IMPSA). BUENOS AIRES BAJO AGUA Un intenso temporal de lluvia y granizo afecta desde este jueves al mediodía a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, provocando anegamientos en las calles y trastornos en el tránsito. La línea Roca de trenes, que une la Capital Federal con la zona sur, salió de servicio. Además, se observaban importantes acumulaciones de agua en arterias y túneles de sectores del conurbano como Temperley y Florencio Varela. Como consecuencia de la abundante caída de agua en pocos minutos, se registaron inundaciones en los barrios de Palermo, Villa Lugano, Parque Patricios, La Boca, Villa Crespo y Almagro, entre otros. Pese a los anegamientos, el agua desagotó bastante rápido. DRONES MISTERIOSOS El aeropuerto Gatwick de Londres permanece cerrado desde el miércoles mientras las autoridades investigan reportes de que varios drones volaban sobre la pista de aterrizaje. El aeropuerto suspendió todos los vuelos y este jueves la medida seguía en vigor, causando graves interrupciones a unos días de Navidad durante una de las épocas de mayor cantidad de viajes del año. En total, Gatwick llevaba 14 horas sin vuelos. SE FUE A BRASIL Thelma Fardin denunció que Juan Darthés la violó en mayo de 2009 en Nicaragua, durante una gira que realizaron por la exitosa ficción Patito feo. Esta no es la primera vez que el actor está involucrado en una acusación por abuso sexual: Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos contaron públicamente que habían sido acosadas por el actor. A primera hora de este jueves 20, el ex protagonista de la tira Simona se tomó un avión de LATAM en el aeropuerto de Rosario rumbo a Brasil. Allí no pasó inadvertido, y fue fotografiado mientras esperaba embarcar hacia la ciudad de San Pablo.

