"Un despilfarro..." largó el Perro de una, mientras miraba atentamente hacia la calle, vidrio por medio, sentado en la mesa de Koval. "Si me decís de qué estás hablando, por ahí me engancho y charlamos" le dije haciéndome el interesante. "¿De que voy a hablar? ¡De la nueva Rocca! Llena de íconos macristas: el empedrado de ladrillos intertrabados, la vereda de las mismas baldosas en Capital, los asientos BKF de cemento, los balines estos que no sé qué función cumplen además de romper ya varios autos... Socavaron todo para pasar cables subterráneos y hasta el triple caño que es para la fibra óptica. Pareciera que sobra la guita y todos sabemos cómo estamos: otra que tormenta... ¡esto es un tifón en alta mar y al garete!" El Perro estaba sacado y a mí, cuando está así, me gusta molestarlo porque se posesiona. Así que le eché más leña al fuego: "¡A bueno, al tipo no le gusta el progreso! No sé si te acordás que estamos en Campana, uno de los clusters productivos más importantes del país y segundo o tercer PBI de la Provincia. Ayer lo dijo el Jefe de Aduana en La Auténtica: todo apunta a que vamos a ser el principal puerto de la provincia. Además, vos sabés bien que esta obra se hizo con la guita de Nación. Acá, salvo la parte hidráulica, no hay un sólo peso del presupuesto municipal. Son todas remesas de arriba y si no te anotás, se las lleva otro Municipio". "¡Justamente Vicente! ¡Más despilfarro todavía! ¿O vos pensás que esta guita les estaba sobrando y la mandaron acá como para gastar un excedente? Esto es todo pasivo, ¡todo deuda, papá! Es lo mismo que en los 80’s, que en los 90’s... se endeudan hasta las costillas en dólares y hacen obras que, si bien quedan; la decisión se toma en un escritorio de andá a saber quién y por qué. ¿Y sabés para qué? Para llevársela con pala los proveedores de siempre, la patria contratista, los que terminan fugando la guita afuera" me la cantó el Perro, con los ojos enrojecidos y golpeó la mesa. Las chicas de Koval nos miraron entre preocupadas e incómodas, pero les hice un gesto de que estaba todo bien. "¿Vos decís que estamos cometiendo los mismos errores del pasado?", reflexioné, ya tomándomelo más en serio. "¿Errores? Vicente... Error es pensar que si la guita no sale de las arcas municipales, entonces a nosotros no nos afecta. Error es aceptar un dinero para ser gastado así y no para proyectos consensuados por todos nosotros. Estamos siempre en la misma... Cambiemos no le hace honor al nombre". El Perro debe ser peronista o troskista, qué se yo. Lo que estoy seguro es que no comparte ni un poquito de lo que hace el "tercer gobierno radical" como lo llama Asís. Yo me como la tercer tostadita con queso blanco, miro por el vidrio la gente haciendo cola en el Banco Nación, seguramente para cobrar la jubilación (bastante larga, por cierto) y trato que la mala onda de mi compañero siga de largo. Se acercan las fiestas y yo quiero seguir manteniendo mi espíritu navideño, pan dulce y garrapiñada incluidos. De paso, observo que la arquitectura del Nación ahora hace bastante juego con la nueva avenida. Es moderna, alta, despojada; no tiene una sola moldura y salvo una hilera de 4 ventanas pequeñas alineadas verticalmente en planta alta y otras en planta baja, los vidrios son paneles enormes y fijos. Trato de recordar cómo era el antiguo edificio pero se me hace imposible. ¿Cuándo fue que hicieron este nuevo? Me dá que en los 70’s, cuando ya cualquiera se sentía Clorindo Testa y le mandaban hormigón visto a cualquier cosa. Me puse a googlear "balines", como los llamó el Perro y encontré que en realidad se llaman bolardos. También encontré el precio por unidad. Le iba a decir a mi amigo, pero me lo guardé para otro día. El horno no está para bollos... ni pan dulce, ni nada. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

La ira

Por Vicente Blasco

