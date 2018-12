La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/dic/2018 Breves: Fútbol







FESTEJOS River Plate oficializó este miércoles que abrirá el estadio Monumental el domingo 23 para "recibir a los campeones de América". A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, la institución informó que los hinchas podrán ingresar desde las 15.30, después de que el plantel haya regresado de disputar el Mundial de Clubes, donde jugará por el tercer puesto tras haber perdido ante el Al Ain. Fuentes vinculadas a los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires le habían adelantado este martes a NA que el pedido de River estaba autorizado y se le había requerido que "no se supere la capacidad permitida" del "Antonio Vespucio Liberti". COPA AMERICA 2019 La Selección argentina será cabeza de serie en uno de los tres grupos de la próxima Copa América, que se disputará en Brasil en 2019, pese a que terminó el año fuera del Top Ten del ranking de la FIFA, anunciado hoy. El torneo de selecciones más antiguo del mundo, que contará con los diez equipos sudamericanos más los invitados Qatar y Japón, se disputará con una fase inicial de tres grupos conformados por cuatro equipos cada uno. La división de los copones se estableció según el último ranking FIFA de 2018 y previo al sorteo, que está previsto para el próximo 24 de enero en Río de Janeiro. Argentina, que será cabeza de grupo junto a Brasil y Uruguay, terminó el año en la undécima posición, apenas un puesto por encima de Colombia (12°) y dos por sobre Chile (13°), equipos que estuvieron muy cerca de arrebatarle el lugar. Así, el conjunto albiceleste que será dirigido por Lionel Scaloni estará encuadrado en el Grupo B o C, ya que el A está reservado para el anfitrión. En caso de liderar el Grupo B, la Selección argentina hará su debut el 15 de junio en Salvador, mientras que de terminar ubicada en el "C" lo harán el 16 de junio en Belo Horizonte, donde estuvo emplazado su búnker durante el Mundial de Brasil 2014, donde fue subcampeón. NUEVO DT DE COLON El uruguayo nacionalizado colombiano Julio Comesaña acordó hoy su incorporación como entrenador de Colón de Santa Fe, luego de haberse consagrado campeón el Junior de Barranquilla, en la Liga Águila del país cafetero. "Hemos llegado a un acuerdo. Viajo en los próximos días a Santa Fe. Estamos muy contentos", declaró a una radio colombiana Alejandro Comesaña, quien ve a su padre con la lucidez mental y la firmeza física para asumir su primer desafío en Argentina como técnico. La dirigencia de Colón, encabezada por José Vignatti, oficializará este viernes la contratación de Comesaña, que firmará un vínculo hasta junio de 2019. ALFARO EN LA MIRA Gustavo Alfaro sigue al tope de las preferencias de la dirigencia de Boca, aunque algunas situaciones hacen que su posible llegada se retrase y aparezcan otras nuevas opciones. Según supo NA de fuentes vinculadas al "xeneize", la oferta para contratar a "Lechuga" sigue en pie, pero el entrenador todavía no tomó la decisión de irse de Huracán, donde tiene contrato hasta junio. Además, también le genera ciertas dudas al secretario deportivo, Nicolás Burdisso, sacarle a otra institución a un DT. Por su parte, Alejandro Nadur, presidente de Huracán, se encargó de remarcar en un raid mediático que "Alfaro tiene contrato hasta junio" y se mostró confiado que permanezca. En tanto, la posibilidad que toma fuerza si el actual entrenador del "Globo" se queda en su club es la de Rolando Schiavi. Como Eduardo Domínguez, otro de los apuntados, no tiene mucho consenso, se piensa en que el "Flaco", que está al frente de la reserva, se quede hasta junio. Otro nombre en carpeta es el de Antonio "Turco" Mohamed.

