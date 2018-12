SINTESIS SPORTIVO PILAR 51 (23): Alejandro Mena (7), Leandro Hasenauer (9), Francisco Ruiz (6), Lautaro Exposito (14). Lucas Bertolotti (4). Thomas Lynn (2), Guido Galvagno (0), Nicolas Oscariz (5), Juan Pablo Cáceres (4), Luciano Garderes (0), Agustin Laugas (0). DT: Carlos Bianchi. CIUDAD DE CAMPANA 58 (27): Maximiliano Gutierrez (19), Martín Delgado (7), Facundo Romani (9), Ruben Runke (5), Juan Cruz Gallardo (2). Francisco Santini (13), Eliseo Iglesias (0), Alejandro Irigoyen (3), Matías Pagura (0), Alejo Fioretto (0), Juan Sebastian Manrique (0). DT: Sebastian Silva. Arbitros: Maximiliano Cáceres - Franco Roncoroni El "Tricolor" derrotó 58 a 51 a Sportivo con un planteo inteligente y una actuación destacada de Maximiliano Gutierrez En lo que fue el último partido del año del Provincial de Básquetbol (entra en receso hasta la última semana de enero del próximo año), Ciudad de Campana impuso su juego y su libreto anoche en Pilar, y se trajo un triunfo importantísimo ante el más duro rival de la zona C. Los dirigidos por Sebastian Silva hicieron un planteo inteligente del partido, cuidando mucho su tablero y ante el ataque de Sportivo Pilar, y llegando al aro rival de manera ordenada, haciendo circular la pelota el tiempo necesario buscando efectividad desde la pintura; con un Maximiliano Gutierrez encendido y certero, que terminó convirtiendose en el maximo goleador del partido con 19 puntos. El Tricolor cerró todos los cuartos con el tanteador por sobre el de su rival. El primer cuarto fue el más equilibrado pero igual lo cerró tres arriba (16-13), en el segundo pudo alargar la diferencia a 4 tantos (27-23), en el tercero el ingreso de Francisco Santini fue decisivo para alargar la diferencia a 11 (46-35) para llegar al último cuarto con el aire suficiente como para aguantar al local que, por más que lo intentó, sobre todo de contragolpe, no pudo nunca pasar arriba en el marcador; finalizando el equipo de Campana con 7 puntos arriba (58-51) un excelente partido. De esta manera, Ciudad de Campana cierra el año al tope de la tabla de posiciones del grupo C del Torneo Provincial de Básquet.

