La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Apuñalado en el barrio Dignidad







Habría sido en una confrontación familiar. El herido llegó por sus propios medios hasta la avenida 6 de julio. Un joven de alrededor de 20 años llegó como pudo a la estación de servicio Axion energy de la 6 de julio luego -según trascendió- de haber mantenido una confrontación en el barrio Dignidad y recibir una puñalada en la espalda. El episodio sucedió ayer cerca de las 14 horas. La víctima, cuyo nombre no trascendió, fue avistado por el móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 5, cuyos efectivos llamaron de inmediato al SAME. El herido perdía mucha sangre -al parecer el corte se hallaba cerca de un pulmón– y se quejaba constantemente del dolor. Fue derivado por persona médico al Hospital Municipal San José. De acuerdo a lo que pudo averiguar La Auténtica Defensa, el joven habría sido atacado en una vivienda aledaña a Formosa y Pedro Omar, aunque una vez en el Hospital no quiso realizar la denuncia penal. El enfrentamiento habría sido entre familiares.

#dato Un joven con una herida sangrante en la espalda llegó hasta la Axion de Av. 6 de Julio fue asistido por el móvil zona 5 y ambulancia del SAME lo trasladó al hospital.

Aparentemente le dieron un puntazo en el barrio Dignidad, en Formosa y Pedro Omar, policía investiga. pic.twitter.com/llN3mpFgGW — (@dantrila) 21 de diciembre de 2018

Apuñalado en el barrio Dignidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: