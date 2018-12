La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 El lunes habrá asueto administrativo para el personal municipal







En vísperas de la Navidad, las dependencias municipales permanecerán cerradas. No obstante, se garantiza la prestación de los servicios públicos indispensables En vísperas de la Navidad, el Departamento Ejecutivo decretó para este lunes 24 asueto administrativo para el personal Municipal, por lo cual no atenderán al público. Conforme a ello, tanto el lunes como el martes 25 –feriado- las dependencias municipales permanecerán cerradas al público, reanudando sus tareas el próximo miércoles 26 de diciembre en su horario habitual de funcionamiento. No obstante, el Ejecutivo Municipal arbitrará las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles, tales como salud, seguridad y otros sectores de imprescindible funcionamiento.



