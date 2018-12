La Murga del Grupo Esperanza y su alegría que contagia a los vecinos

En la reciente inaugurada Avenida Rocca, integrantes del Grupo Esperanza realizaron la clásica bajada, bailaron al compas de tambores y redoblantes.

Ya es una tradición del Grupo Esperanza. Y de nuestra ciudad también. En la previa a la Navidad, el cierre de actividades del Taller de Murga de la entidad se ha acostumbrado a llenar de música, ritmo, alegría y color la avenida Rocca.

"Quisiera que todo el mundo disfrute del mismo amor, felicidad y paz que disfrutamos en el grupo. Realmente estando adentro del grupo te das cuenta de lo que se vive ", remarcó Marita Nabais en diálogo con La Auténtica Defensa.

"El taller de Murga nos invita a todos lados. La murga tiene ese rol de salir a alegrar a todo el mundo". Rubén Álvarez y el Farfa de Los Cayos acompañaron una vez más al grupo en este cierre.

Durante el recorrido de la Murga Esperanza, cada vecino que cruzó la comparsa recibió tarjetas navideñas como muestra de cariño. Mientras que los jóvenes muestran sus dotes con los redoblantes y tambores. También participaron de la caminata las payamédicas.

El Taller de Murga del Grupo Esperanza ha crecido con el correr de los años. Y este año Nabais lo define como "espectacular", "creo que estamos cada vez más organizados, empezamos el año con proyectos y actividades propuestas, la casa va creciendo y se compran otros elementos. Eso hace que estemos muy equipados para desarrollarnos a pleno".

En cuanto al balance del año, desde el Grupo Esperanza resaltaron "ojalá que se pueda transmitir a toda la gente, que no haya celos, envidias ni resquemores. Que estemos unidos porque si no las cosas no salen bien".