El lunes es Navidad. Ya sentimos los sabores y alegrías de la fecha. También el perfume de las frutas de carozo... Ustedes ya me conocen y vieron que cada fruta que encuentro algo especial me gusta hacer. Que tengan una muy Feliz Nochebuena y una hermosa Navidad. INGREDIENTES - 6 Duraznos, - 200 grs de Azúcar. - Vino blanco y agua, cantidad necesaria - 40grs de Almendras. - 150grs de Queso crema - 100grs de Dulce de leche pastelero - 2 barritas de Chocolate - 50grs de Manteca PREPARACIÓN: Elegir duraznos pequeños y parejos. Aparte, colocar el azúcar en una cacerola y llevar sobre fuego. Agregar vino blanco y agua por partes iguales hasta cubrir el azúcar. Cocinar hasta que se forme un almíbar a punto de hilo flojo. Incorporar los duraznos lavados y secos, y continuar la cocción hasta que estén tiernos (no deben resultar blandos). Retirarlos del almíbar y dejarlos enfriar. Quitarles la piel con cuidado, para no romperlos. Cortarlos por la mitad y retirarles el carozo. Colocarlos en un recipiente, taparlo y conservar en la heladera hasta utilizar. RELLENO Tostar las almendras y molerlas reservando algunas para decorar. Aparte, colocar en un bol el queso crema, el dulce de leche pastelero y el chocolate fundido con la manteca. Incorporar las almendras molidas y mezclar. Debe utilizarse cuando tome consistencia. Se puede preparar con anticipación y reservar en la heladera. Para el armado, disponer en una fuente 6 mitades de duraznos con el hueco hacia arriba. Rellenarlos con una porción abundante de crema y taparlos con las mitades restantes. Filetear las almendras e insertarlas en los duraznos. Reservar en la heladera. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



