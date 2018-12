Olga Garcia

Rodolfo Walsh escribió una carta a la dictadura militar en la que condena la represión y crímenes que realiza pero también la economía vendepatria que se implementaba. Walsh fue asesinado por ese gobierno pero el pueblo se une ahora en lucha por el reclamo de justicia para castigar a los autores de tortura y asesinato, y nos toca padecer medidas económicas más terribles que las de esa época. Se busca destruir la economía nacional industrial, la educación pública, las organizaciones gremiales. Hay ya más de 13 millones de pobres, el hambre y la falta de atención de salud han crecido como causas de muerte. La obsesión oficialista es que no vuelva lo que ellos llaman "populismo", o sea que no se vuelva a impulsar la "justicia social", al contrario sus políticas apoyan a un reducido sector mucho más rico y apuntando a mayorías empobrecidas. En discurso oficial se habla de "seguridad" como nuevo nombre de la represión que tratan de implementar, legalizando medidas violentas. Las leyes también se manejan para que no castiguen a las empresas de la familia presidencial en la que se busca dejar instalada la idea de que el responsable fue el padre Franco que por razones de salud ya no estaría en condiciones de declarar. Ese marco legal oficialista apunta a detener a Cristina que sin duda simboliza un modelo económico con mayor distribución de riqueza. Estas expresiones son muestra de que la urgencia argentina es construir una organización capaz de lograr cambios que no permitan el avance del neoliberaismo. Las terribles noticias económicas tratan de taparse con distintos métodos. Detención de empresarios, denuncias sobre personajes del ambiente artístico por abuso sexual, que no es que esas medidas no correspondan, en el ambiente legal son valiosas, lo que no corresponde es que se usen de cortina para tapar la grave situación que nos toca vivir sobre todo al pueblo. Un sector de la oposición, Alternativa Federal, ha reunido a sus dirigentes y gobernadores manifestando como desafío el crecimiento de ese espacio. El rechazo absoluto de los gobiernos de Néstor y Cristina, que integró como ministro Massa, nos asombra y altera el ánimo a quienes nos tocó vivir esa etapa, no perfecta, la perfección no existe en este mundo, pero se tomaron medidas de gobierno popular que no se registraban después del gobierno de Perón. En este marco la oposición más amplia expresa su posición frente al actual gobierno. Kiciloff afirmó "Este gobierno es una estafa electoral y democrática, electoral porque mintió y democrática porque usa al estado en su provecho". También se expresó Solá "Es necesario lograr la unidad de varios sectores sociales y políticos, con el Partido Justicialista como centro de esa unión". Son dirigentes con vocación de fortalecimiento de un proyecto que construya caminos de salida de la crisis con inclusión social amplia, mostrando que eso es posible.

Opinión:

Hay otro camino

Por Olga Garcia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: