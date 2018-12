La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Opinión:

Contestan con el bolsillo

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo

El gobierno de Cambiemos da permanentes muestras de cumplir a rajatabla con las medidas que le impone el Fondo Monetario Internacional, a tal punto que no deja de recibir felicitaciones por parte del organismo multilateral de crédito y que corrobora que esta vez el ajuste permanente llegó para quedarse, por lo menos mientras Cambiemos continúe en el gobierno. Para muchos resulta paradójico que mientras el FMI aplaude las medidas gubernamentales en materia económica con el consiguiente desembolso de 7.600 millones de dólares correspondientes al tercer desembolso del acuerdo vigente, el riesgo país haya tocado los 787 puntos básicos, lo que significa un nuevo récord en la era Macri. Debemos recordar que al finalizar el tan demonizado anterior gobierno dicho riesgo estaba en 480 puntos básicos, o sea que el riesgo de invertir en Argentina estaba muy por debajo del actual. Este altísimo riesgo motiva que no haya inversores dispuestos a prestarle a la Argentinalo que obligó al gobierno a suspender todos los proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y ferroviaria que pretendía financiar a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP). Esta forma de encarar obras públicas pone en manos de los privados adjudicados el conseguir la financiación necesaria y la que pasa a ser del gobierno a medida que la obra se va concretando al tener que emitir los bonos para pagar los certificados de obra habida cuenta que el presupuesto recientemente aprobado le impide desembolsar dinero. Al presidente Mauricio Macri le está pasando con los "mercados" lo mismo que le sucedió al entonces ministro de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese (padre), les habla con el corazón y le contestan con el bolsillo que como decía el General es la víscera más sensible del ser humano. Para colmo de males, esta semana la Corte Suprema falló por 4 votos a 1 en contra de los deseos del Poder Ejecutivo en un juicio al establecer que se debe aplicar la antigua fórmula para calcular los haberes jubilatorios respecto a lo que ganaban cuando estaban en actividad. Este fallo favorece a sólo el 2% de los jubilados, esto es aproximadamente unos 150.000, jubilados antes del 2008 y que no renunciaron a seguir litigando al aceptar los términos de la llamada reparación histórica. No está demás decir que no forman parte de quienes menos ganan. El mismo día aprobó, en este caso por 3 votos a 2, una acordada que limita los poderes al presidente Carlos Rosenkrantzal impedirle tomar por su cuenta decisiones administrativas, de manejo presupuestario y de designación de personal. Lejos quedó la algarabía de Cambiemos encabezada por la inasible Lilita Carrió cuando lograron la destitución del anterior presidente Ricardo Lorenzetti por el actual. En su actual composición se conformó una mayoría que no está dispuesta a seguir incondicionalmente con los designios macristas cuidando de no afectar la tan invocada gobernabilidad. Incluso Horacio Rosatti integra esta circunstancial mayoría. Recordemos que llegó a la corte de la mano del presidente mediante un decreto que luego convalidó el Senado. Esto preocupa y mucho al ejecutivo habida cuenta que está pendiente la decisión del tribunal supremo sobre el cambio de actualización de las jubilaciones establecida en la repudiada reforma previsional de fines del año pasado y que fue una de las tantas imposiciones del FMI. De atenerse a derecho, el fallo pendiente favorecerá a la totalidad de los jubilados mejorándoles sus magros haberes. Ojalá que así sea.

Opinión:

Contestan con el bolsillo

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: