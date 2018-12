La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Opinión:

Discépolo y el macrismo

Por Gustavo Parravicini











Gustavo Parravicini

Llegaron las fiestas de fin de año, tiempo de balances, tarea que nos puede generar angustias y sentimientos encontrados. El mundo laboral cada vez más inestable, los ingresos, el alquiler, cuestiones tangibles, medibles, que se pueden comparar. Pero las más complicadas sin duda son las otras, las creencias, los sueños, las esperanzas. Lo intangible, todo aquello que afloran de la mano de una cultura la mayoría de las veces impuestas, por los mandatos de un sistema injusto lo divino y del corazón, todo en tensión a la hora de despedir un año, que seguramente no fue bueno para muchos. Una mención especial se lleva la familia y los amigos, vínculos dinámicos durante el año odios y amores se renuevan, pero ahora en los últimos días de Diciembre llegará el abrazo para renovar esperanzas y jurarnos en silencio que seguiremos siendo los mismos. Vamos primero por lo más sencillo, donde la economía y las estadísticas nos da una gran mano, a la hora de analizar "lo tangible". La Argentina, es un territorio explosivo, en el gobierno de la Alianza Cambiemos que a nosotros nos pega por tres: Macri, Vidal, Abella. La economía entró formalmente en recesión. En el tercer trimestre del año el PBI tuvo una caída de 3,5 por ciento respecto de igual período del año pasado datos del Indec, y van dos trimestres consecutivos en baja. Si a eso se agrega una alta inflación de aproximadamente un 50 % anual, estamos en "estanflación", el peor escenario para el pueblo a la hora de pensar en festejos. Jubilados, trabajadores, desocupados, pobres e indigentes no reirán, difícilmente tengan regalos en su arbolito navideño (invento colonizador). Como todo esto fuera poco, se disparó el Riesgo País, pagamos más intereses de deuda, altas tasas de interés propuestas por el BCRA, Dólar que flota en las nubes, tendremos otras fiestas teñidas por la escasez, la desigualdad, la injusticia y como siempre manipuladas por los medios. En este escenario económico y social injusto, que además empeorará en el 2019 al Gobierno Nacional y sus socios provincial y municipal, solo les queda recurrir a la esperanza, como herramienta electoral y de enamoramiento, fuente de armonía, disipadora de enojos, quizás la única estrategia electoral que podrán usar el próximo año. Podemos decir que la esperanza se puede ver como un estado de ánimo favorable para que los individuos salgan a flote en muchas circunstancias desfavorables por las que puedan estar pasando, muchas de ellas citadas en párrafos anteriores, permitiendo así poder sobrellevar los problemas satisfactoriamente, patearlos hacia adelante, en el futuro se resuelven seguro, afirma Marcos Peña, el hombre que ya no se ve más. Te dicen: "Creéme que en el 2019 todo será mejor, el ahora es solo efímero, no te detengas a pensar. Almorzá con Mirtha y bailá con Marcelo, descorchá una sidra de regalo del patrón y no te olvides de tirar cohetes, de esos que te aturden, ya no pienses. El futuro es nuestro". Claro es de ellos, no de nosotros. Por suerte Discépolo, entre otras maravillas de su obra artística también se refirió a la esperanza, la puso en superficie, le dio valor, la describió como nadie, mucho mejor y con más poesía que la Alianza Cambiemos. Durán Barba no podrá jamás acercarse al poeta cuando escribió "Uno". Sí: vos, yo, aquelles, este, nosotres, todes. Discepolín describió lo intangible como pocos, desde un realismo duro desde el mismo dolor y sin tiempos, quizás en un presente eterno y absoluto, desde un Pueblo que no termina de tener el Poder sobre su destino, que vive de tensión en tensión buscando o esperando, transformar entre otras cosas los diciembres, proveedores de nuevas esperanzas que paralizan, esa esperanza hermana pobre de la fe. Nos dice Enrique Santos Discépolo: "Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina… Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón…" Y quizás vamos así entregándolo todo desde los sueños, las luchas, individuales aceptando el desafío de la meritocracia en la más triste soledad. Les propongo salir a abrazar al vecine, al compañere de trabajo, aquel con el que peleaste por que lleguen las cloacas al barrio, el que estuvo cuando tu hije tuvo fiebre, el del buen día, buenas tardes, mate y torta frita, la fábrica los turnos, los despidos, vayamos por ellos que somos nosotros con otro DNI, en búsqueda de alegrías y no de traiciones, de utopías colectivas, a bailar en la calle la música que elijamos. Entre todos sin duda será más fácil, hasta digerir el peor coctel, y seguro el último diciembre Macrista en la Argentina.

