Julio Zapata

"La conciencia de clase es en sí misma un proceso histórico, y no puede derivar simplemente de la posición económica de los agentes de clase". Nuestro vecino, el comerciante, que trabaja de sol a sol siete días, ¿es un malvado burgués?; y el director de marketing de una importante empresa ¿es un proletario? Y aún más, ¿es lo mismo la estratificación y la estructura de clase o el análisis de clases? ¿cómo se convierte la ´clase en sí´ en ´clase para sí´? Tener conciencia de clase no es nada simple, algunos sostienen que es simplemente el hecho de identificar evidencias, materializadas, concretas y también abstractas. Sin embargo, encontrar esas evidencias no es nada simple. La Ideología está presente en todo, al punto de aplastarnos. Para otros, tener conciencia de clase es un proceso histórico con una noción un tanto subjetiva, que se da a través de la experiencia para reconocerse. Aun habiendo pasado por la experiencia suele suceder que la conciencia no aparece, no se identifica, no se aplica, no emerge: inhabilitando la posibilidad de ser libres. Libre es el estado de libertad. Libertad es una palabra que el ser humano conoce pero que nadie puede explicar. La R.A.E define conciencia como el "conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación". Marx postuló a la conciencia de clase como un concepto que define la capacidad de las personas identificadas a una clase social de que sean conscientes de las relaciones sociales antagónicas: económicas, políticas o ideológicas -determinándolos- siendo la condición original de la organización política en una sociedad de clases. Entonces ¿solo es el modo de producción que objetivamente distribuyen a las personas en clases? ¿Cuál es la lucha de clases si no hay conciencia de ella? Lo cierto es que el diálogo horizontal habilita la toma de conciencia de clase.

Opinión:

Conciencia de Clase

Por Julio Zapata

