La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Que bonita te ves desde que te rescataste

Que bonita te ves así volviendo a ser tan tú, tan tranquila , tan loca, tan completa, tan viva. Caminas con seguridad, sonríendo todo el tiempo, no te vistes como otras, la moda no influye en tus gustos, usas lo que te identifíque como única y así vas enamorando al mundo. Que bonita te ves desde que te rescataste, tu mirada cambió y la paz te invade a cada instante. Que hermosa te ves amando a tu manera, sin etiquetas, sin miedos, simplemente amando como tú quieras. Ya casi te pareces a la mejor versión de tí, a esa que se comerá al mundo en su afán de seguir siendo feliz. Que bonitos tus ojos y tus sonrisas, que bonitas tus cicatrices que bonitas. Te reconstruiste de una manera hermosa, tus pedazos al ser unidos te conviertiron en la más bella de las rosas. Que bonita te ves retomando las riendas de tu vida, no cualquiera resurge como tú de entre las cenizas. Que grande te ves pisoteando todas tus tristezas y complejos, que imponente te has vuelto desde que mandaste al carajo a la gente y a tus miedos. Que grande es una mujer cuando se acuerda de sus capacidad para comerse al mundo. que grande te ves defendiendo tus ideales, que bonita eres desde que te viste al espejo y rompiste tus cadenas, desde que secaste tus lágrimas y eliminaste las tristezas. Que bonita te ves mujer ahí por la vida caminado, que bonita eres cuando vuelas, luchas y sigues y sigues soñando. (se desconoce al autor)

Que bonita te ves desde que te rescataste

Por Autor desconocido

