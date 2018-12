La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Humedales del Río Luján: Lo hecho y lo por hacer







Balance anual de la Organización "Vecinos del Río Luján", una organanización sin fines de lucro con más de 8 años de existencia, movilizada inicialmente por la usurpación del humedal por emprendimientos inmobiliarios y que hoy persigue también el objetivo de conservar el ecosistema y el patrimonio natural y cultural de toda una región. Durante este año los alumnos de 6º año A y B de la Escuela Primaria Nº4 "Coronel Félix Bogado" de Río Luján en el marco del proyecto educativo "Los guardianes del Humedal" participaron con un video institucional, remarcando la importancia de la preservación, beneficios y cuidado de contar con los Humedales. Se presentaron en la feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología exponiendo la problemática y además lo hicieron en la regional. La Autoridad del Agua, en la OlimpiADA 2018 otorgó el Premio a la mejor propuesta de desarrollo sustentable también a una escuela de nuestro distrito, la E.E.S Nº 8, por el trabajo "Rehabilitación y preservación de humedales en la cuenca del río Luján: su importancia en el proceso de inundaciones" Siempre hay momentos en los que miramos hacia atrás analizando el trabajo realizado para poder proyectar nuevas estrategias, valorizar acciones pasadas, circunscribir errores y ampliar las bases para la acción social y la difusión en el territorio y más allá también. Diciembre suele ser por tradición uno de esos momentos y este año en particular, con más de 8 años de existencia para nosotros, los Vecinos del Humedal, es maravilloso ver en ciernes a "Los Guardianes Del Humedal", que han transformado un tema de estudio e investigación en un proyecto propio al que además le pusieron música, creatividad y sobre todo participación en la comunidad. Una noble y muy profesional tarea de maestras y directivos que con el apoyo de los padres prometen continuar. Si pensamos en los inicios desde la espantosa noticia de la usurpación del humedal por un gigantesco emprendimiento inmobiliario que terminaría con el ecosistema que habitamos, gravitaría seriamente en el reservorio de agua potable que alberga e incrementaría el riesgo de inundación hasta nuestras reuniones con vecinos, la búsqueda de información especializada y profesionales que pudiesen capacitarnos, las reuniones con todos los sectores políticos para generar consensos, la difusión…Si desde allí llegamos hasta hoy generando conciencia, y fundamentalmente pasando la posta a las nuevas generaciones podemos decir que cumplimos con uno de nuestros objetivos: ponerle nombre, conocer y comprender el funcionamiento de esta gran llanura de inundación del río Luján, con la prioridad puesta en su conservación como patrimonio natural y cultural. Integrar la Red de Organizaciones y Vecinos de la cuenca del río Luján nos conecta con todas las organizaciones vecinales y ambientalistas a lo largo de los 128 km desde Suipacha hasta su desembocadura y contribuye fuertemente a la difusión de la problemática del río en temas relacionados a las inundaciones, contaminación pero también se fomenta el acercamiento al río como lugar de esparcimiento y recreación. La Red potencia el quehacer de cada organización zonal y promueve políticas públicas que contemplen a todo el humedal de manera integrada. Al volver la mirada sobre lo actuado salta el escollo que se presenta aún a través de la burocracia estatal, el entrecruzamiento legal entre distritos que les permite valerse a los inescrupulosos para torcer el sentido de lo que fue reglado para el bien común. La tarea entonces, además de concientizar, difundir sobre la importancia del humedal como hábitat es desmenuzar los supuestos intereses económicos que en nombre del progreso avanzan en la construcción de urbanizaciones cerradas o parques industriales sin medir los daños sociales y ambientales que ya a mediano plazo ocasionan. Poner de relieve la contaminación que la industria sin control sobre el tratamiento de sus desechos provoca a diario envenenando literalmente el caudal de agua del que se abastece la población. El ejemplo más reciente es el proyectado Parque Industrial de la Ruta 6 en el partido de Exaltación de la Cruz sin las habilitaciones correspondientes y con pedidos de informes por parte de los vecinos ya que verterían sus desagües industriales y pluviales a través del arroyo que pasa entubado por parte del pueblo de Los Cardales (al borde de Escuela 21, Jardín 902, Jardín Maternal, a menos de 100 m de la bomba que provee de agua corriente al pueblo) y luego sigue a cielo abierto por el Bajo, La Plegaria, Monte Verde (donde se une con el arroyo que contamina COPESEL), fondo de Las Lomadas, Santa Brigida y termina en el río Luján. O la cuestionada obra de ampliación del Canal Santa María con fundadas sospechas de favorecer el emprendimiento privado Bahías del Paraná. Las ordenanzas Nº 6374/15 y la Nº 6660/17 que declaran como no urbanizable al sector de humedal del río Luján perteneciente al partido de Campana (ver detalles de las mismas en http://vecinosdelhumedal.-blogspot.com) consensuadas con todos los bloques del HCD, son producto del intercambio de conocimientos, rele-vamiento de la problemática y análisis de las vías de solución. Llevó tiempo sí, pero con trabajo y avances en todo el proceso hasta su promulgación. Ya no hace falta explicar que hay intereses económicos que miden exclusivamente los márgenes de rentabilidad y que se desligan de las implicancias que condenan a una sociedad a mediano y largo plazo, por ejemplo a la sequía, desforestando gigantescas áreas de bosques, o modificando la zonifica-ción para pasar de rural a urbano y así poder hacer alteos y endicamientos tanto para barrios cerrados como para parques industriales en zonas anegables (el de Escobar sobre ruta 9 es uno de esos ejemplos), la radicación de industrias contaminantes, es otro, sin la vista de los organismos de control con el falso argumento de ser generadoras de fuente de trabajo cuando al mismo tiempo se encuentra cianuro en las canillas de los hogares donde esos mismos trabajadores habitan. Lo que sí hace falta es que el derecho constitucional a peticionar que tiene todo ciudadano conlleve como contrapartida no una salida "políticamente correcta" sino políticamente activa. O sea que implique escuchar, actuar en consecuencia y sobre todo representar esos intereses, los de la ciudadanía en su conjunto y no los de un grupo que se monta primero en cómo hacer la trampa para transformarla, luego, maquiavélicamente en ley. Vivir sobre las márgenes de un río, en nuestro caso el río Luján es un privilegio y debemos cuidarlo. Nuestro humedal es nuestra vida, y protegerlo es la obligación que tenemos para quienes nos seguirán. La tarea es de todos y no hay ningún fin que justifique los medios. No hay promesas de progreso que justifiquen contaminar, no hay promesas habitacionales que justifiquen cercenar el humedal.

