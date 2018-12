La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Breves: Fútbol







FUTSAL - LIBERTADORES San Lorenzo tuvo un broche de oro a su gran temporada en el futsal. El campeón del torneo de Primera División se enfrentó este viernes ante Villa La Ñata, el ganador de la primera edición de la Liga Nacional, en una definición por la Superfinal que otorgaba el preciado boleto a la próxima Copa Libertadores. Con amor propio, coraje y buen juego pudo remontar un marcador adverso y finalmente se impuso por 2 a 1. GALLARDO DESILUSIONADO El entrenador Marcelo Gallardo aseguró ayer que tanto el plantel como el cuerpo técnico de River no ven "la hora de volver a Buenos Aires", y aunque volvió a resaltar la "victoria histórica" frente a Boca en la Copa Libertadores, admitió el dolor de "no vernos en la final" del Mundial de Clubes. "Después de todo lo que pasamos, lo que menos me interesa es la derrota con Al Ain. Me aferro a una victoria histórica para nosotros y nuestros hinchas, que fue ganarle la Copa Libertadores a Boca", dijo, aunque luego reconoció "la desilusión de no verse jugar la final del sábado" contra el Real Madrid. En una conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento en Abu Dabi de cara al partido que River jugará mañana frente a Kashima Antlers por el tercer puesto del Mundial de Clubes, el técnico dijo: "No subestimamos a ningún rival a los que enfrentamos". ASCENSO La AFA decidió aumentar los ascensos a la Primera B Nacional por la reestructuración de los torneos, pero la misma se dio en plena disputa del certamen de ascenso. Ahora habrá cinco ascensos desde la Primera B Metropolitana a la B Nacional, ya que subirán de categoría los primeros cuatro de la tabla de posiciones y un quinto que saldrá de un Reducido que disputarán los equipos que terminen entre los puestos 5 y 8. El Comité Ejecutivo de la AFA, a través de una Asamblea, aprobó la reestructuración de la B Nacional, que pasará a tener -desde mediados de 2019- un total de 32 participantes, divididos en dos zonas de 16 equipos. Si bien en un principio desde la AFA se planeó dividir los equipos en dos zonas -Interior y Metropolitana-, finalmente no será así, porque habrá una elección de los integrantes de cada grupo, para que todos los clubes estén en la mayor igualdad de condiciones posible en cuanto a los gastos en movilidad. MUNDIAL DE CLUBES El entrenador del Al Ain, Zoran Mamic, admitió que la potencia europea de la Casa Blanca es "el gran favorito" de la final del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo hoy sábado en Abu Dhabi, pero recordó que "a veces un Smart le puede ganar a un Mercedes". "El Real Madrid puede tener un momento complicado, pero para mí es el club más grande del mundo", estimó el croata en su conferencia de prensa en la previa que definirá el título. "Somos casi como un Smart y un Mercedes, pero a veces un Smart le puede ganar a un Mercedes", sonrió, haciendo una analogía con una carrera de autos. Mamic destacó además la enorme calidad que tiene todo el plantel de su rival.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: