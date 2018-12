La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/dic/2018 Posibles emergencias en las Fiestas: ¿qué hacer?







En la época de Navidad y Año Nuevo suelen ocurrir eventos desafortunados. El Dr. Marcelo Rodríguez del Hospital Universitario Austral brinda consejos a tener en cuenta para las fiestas. PIROTECNIA: - La pirotecnia debe estar autorizada por el Registro Nacional de Armas y Explosivos (RENAR) y debe visualizarse la inscripción del número de registro al que corresponde y los datos del fabricante o importador del artefacto. Se debe tener en cuenta todas las indicaciones de uso presentes en los envoltorios. - Se debe evitar que los niños manipulen artefactos pirotécnicos. Sólo deben ser utilizados por adultos con protección ocular y ropa no inflamable. - Si llegara a prenderse fuego la ropa, se debe sofocar el fuego envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr. - No deben encenderse petardos con mechas muy cortas porque estas no dan tiempo de alejarse lo suficiente a quien los enciende. - La pirotecnia sólo debe encenderse al aire libre, lejos de otros elementos que puedan entrar en combustión. Tampoco debe exponerse a fuentes de calor. - Si el petardo no enciende, jamás debe tocarse. Se deberá echarle abundante agua y desecharlo. - No colocar el elemento explosivo en recipientes como botellas o latas. ¿Qué hacer en casa si se producen quemaduras o hay un accidente? - Lavar la zona con agua fría, colocar paños limpios humedecidos en el lugar de la quemadura (sin presión) y concurrir al servicio de emergencia más cercano. - Ante una lesión o quemadura por pirotecnia no es conveniente colocarse cremas, ungüentos, dentífrico, alimentos congelados, grasa, etc., porque pueden empeorar el cuadro. - En lo posible, retirar anillos, pulseras u otros elementos que causen presión sobre la zona quemada. ¿Cómo evitar lesiones al destapar bebidas con corchos? - No observar directamente las botellas cuando se destapan ni apuntarlas a otras personas. - Evitar agitar las bebidas espumantes ¿Qué hacer en casa si se produce una lesión ocular? - Limpiar el ojo con abundante agua. - Aplicar compresas de agua fría o hielo (no en forma directa sobre el ojo). - Tapar el ojo con gasas húmedas y dirigirse urgentemente a un centro sanitario. - No utilizar ningún tipo de colirio.



