Vivir el duelo en Navidad

Puede que parezca imposible en un primer momento, pero si está en duelo, la Navidad puede, en vez de añadir estrés y angustia, ser una época para darle un descanso emocional a ese duelo que está atravesando. POR: Belkys Paola Esteban- Mariana Alvez Guerra Es posible que si está viviendo el duelo por el fallecimiento de un ser querido -o incluso por una ruptura- en estas fechas de fiestas y alegría navideña, ya esté cansado de escuchar de sus amigos y familiares las frases aparentemente clichés que se suelen decir para hacer más llevadera la pena que puede estar sintiendo. En efecto, es normal que piense de esta forma, es una de las fases del duelo y si ya está en este nivel, entonces va por buen camino. Sin embargo, a diferencia del dolor que se padece en otro momento del año, puede resultar aún más angustiante vivir esta pena en Navidad, ya que la mayoría de las personas están celebrando y quieren estar felices y, por un lado, usted no quiere tener que fingir estar bien y, por otro, es seguro que tampoco quiere hacer triste el rato feliz que otros están disfrutando. Algunas claves como darse un tiempo para estar solo y no rechazar el apoyo de familiares y amigos para superar el duelo, pueden ser efectivas para que esta temporada no añada sensaciones negativas a las de tristeza que ya de por sí sobrelleva. Aunque sea algo que haya escuchado con mucha frecuencia, si pone un poco de su parte, en la próxima Navidad este duelo que hoy vive se convertirá en un dolor más llevadero o se trasformará en un recuerdo que le dejó enseñanzas. "Las fiestas pueden ser una época complicada para nuestras emociones si estamos solos o no hemos logrado los objetivos propuestos. Sin embargo, también puede ser una buena época para detenerse y tomar impulso. "Si los pensamientos negativos son demasiado habituales, lo mejor que se puede hacer es terapia. Afronte el duelo La psicóloga Mar García señala que luego de las fiestas y aunque haya podido olvidar un poco su dolor, debe seguir trabajando en afrontar su duelo hasta que éste culmine realmente su ciclo natural. La experta recomienda, si le es posible, planear un corto viaje –puede ser un fin de semana- a un paraíso natural o a la playa con amigos y familiares que de verdad comprendan su dolor. En un rincón especial, deposite una semilla, flor, piedra, una canción o poema y permita que fluyan en usted las emociones. Recoja ropa, enseres, juguetes, o comida y bebidas, y delas a alguna persona que sepa que les dará un buen uso. No lo piense como un acto de caridad: compartir lo conectará con los demás y le dará una sensación de alegría a pesar de la tristeza que sobrelleva. Pinte un cuadro, teja una colcha, escriba una recopilación de pequeños cuentos o poemas, cocine una cena especial, elabore una pequeña pieza de cerámica, madera, lana y ofrézcalo como obsequio a alguien querido. Si la pérdida es muy reciente y no se siente con la fuerza necesaria para realizar algo especial, no se agobie, simplemente deje salir su pena. Duerma lo que necesite, coma lo que le gusta, descanse.



