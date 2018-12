Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 23/dic/2018. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 23/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Marine Sur: El expediente está en Campana Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Marine Sur: El expediente está en Campana











A casi un año del incendio del Astillero Marine Sur, uno de los damnificados, Jorge Roberto Silva, de la ciudad de La Plata; declaró por más de 3 horas en la UFI 2 y relató su historia a La Auténtica Defensa. Pagó por su lancha más de U$S 45 mil por adelantado y aún no tiene noticias de los responsables de la firma. El primer día hábil del 2018 se vio totalmente alterado en el barrio Villanueva cuando, pasadas las 18 horas, las llamas se hicieron notorias en la fábrica de lanchas ubicada en Ruta 6 y Ricardo Rojas. El incendio fue feroz: destruyó casi por completo la empresa Marine Sur (que trabaja con muchos materiales peligrosos e inflamables) y demandó más de tres horas de intensa labor de Bomberos Voluntarios de toda la Compañía 13, unas 120 personas en total, sumados el personal de Defensa Civil Campana y Cruz Roja. Dicen que la tercera es la vencida. Y así fue para Marine Sur: el último y tercer incendio que tuvo lugar el 2 de enero, obligó a cerrar la planta devorada prácticamente en su totalidad, incluyendo daños estructurales. Raúl Gallardo (49), quien fuera Supervisor de Marine Sur, vive en frente del predio del otro lado de la Ruta 6. Pasadas las 18:30, él llegaba de la costa atlántica. El turno de ese día había terminado a las 18. "Cuando –relató a La Auténtica Defensa- me estaba aproximando con el auto, no lo podía creer. Me crucé automáticamente, sin darme cuenta que no tenía las llaves. Volví a mi casa, encontré las llaves, crucé otra vez y entré, apagué las alarmas y me puse a salvar lo que se pudiera". Gallardo recuerda haber protegido del fuego al menos 3 lanchas de 20 y 24 pies listas para entregar, además de otros materiales de valor. Según el testimonio de Gallardo, en el lugar trabajaban unos 80 operarios, y se estaban produciendo unas 50 embarcaciones por mes. "Le metíamos 12 horas de lunes a viernes, más otras 6 los sábados. Nos pagaban un básico en blanco y el resto en negro por productividad y horas extras. Ese mes teníamos 40 lanchas para entregar, y ellos cobraban el 50% por adelantado, siempre. Además, me consta que tenían el seguro al día", aseguró el ex supervisor quien también señaló que la empresa envió los telegramas de despido al otro día del incendio. NO SABE NO CONTESTA Uno de los varios damnificados del incendio es Jorge Silva, vecino de la ciudad de La Plata, y ex profesor de la carrera de Gestión Cultural en el Instituto 15, pagó por anticipado U$S 45.750.- para recibir una QuickSilver 2002 en fabricación que nunca le fue entregada. "Lo peor del caso es la mala fe. Con mi señora nos enteramos del incendio por los medios de prensa, casi de casualidad. Jamás nadie de la firma nos llamó para avisarnos lo sucedido y cómo íbamos a seguir. Lo primero que hicimos fue ir a Punto Norte, en San Fernando, el local donde íbamos a pagar las cuotas de la lancha. Cuando llegamos estaba todo vacío. Se habían llevado unas 14 lanchas que estaban en exhibición. No dejaron ni los escritorios" relató Silva a La Auténtica Defensa, quien esta semana relató su caso a Milton González, un asistente del Fiscal Ferreirós, quien le tomó declaración testimonial por más de 3 horas. Según Silva, los titulares de Marine Sur Marine Sur, Andres Henry Troelsen y Emilio Pedro Arena Valaes; iniciaron un nuevo emprendimiento y siguen fabricando embarcaciones de la marca Quick Silver, pero enfocados a un solo modelo de alta gama. Y que, incluso luego del incendio, varias embarcaciones 0 km de la marca Quick Silver eran ofrecidas en Mercado Libre. "Fui –relató Silva- atando cabos por mi cuenta, preguntando aquí y allá… incluso se habla de un galpón en el Ruta 26, entre la 8 y la 9, donde están las lanchas que salvaron y las van vendiendo de a poco". Por otra parte, Silva sospecha que el incendio del 2 de enero fue intencional. Pero ya sería tarde para cualquier investigación al respecto: los peritos bomberos no opinaron lo mismo; el lugar fue remediado y fue alquilado a otra firma que ya tomó posesión. Los letrados que representan a Silva denunciaron una insolvencia fraudulenta, otro delito, además del estrago doloso. "Troelsen y Arena se reconocen como un grupo económico y esto se concatena con Punto Náutico que es la concesionaria de San Fernando que vaciaron inmediatamente después del incendio, siendo que todas las embarcaciones que allí exhibían distaban mucho del lugar del siniestro, por lo que podrían haberlas presentado como garantía o cumplimiento, sin embargo las escondieron, no se sabe dónde están y posiblemente las hayan comercializado", dijo Silva a La Auténtica Defensa. Se pidieron medidas cautelares urgentes, pero sin dirimir la competencia el damnificado quedó sin resguardo. Según Silva, la justicia penal, hasta la fecha, no tomó la debida intervención para interponer medidas preventivas como pueden ser cautelares contra la sociedad y contra los dueños, incluso en los registros de embarcaciones para evitar el vaciamiento total y lo que sería el delito de defraudación hacia Silva. "Es hora de que se decidan a investigar como corresponde, que pongan urgencia en el tratamiento del tema que ha sido relegado en el tiempo, sobre todo en función de la gran cantidad de pruebas que acompañan el expediente, independientemente de a qué Fiscalía le toque intervenir en función de la competencia", concluyó el damnificado quien también aseguró que no es el único al que le cobraron su lancha y nunca se la entregaron: habría por lo menos otro en Zárate y otro más en Campana, además de gente de San Fernando y alrededores.

Jorge Roberto Silva junto a su esposa María Ester Mayer, en Campana. “Lo peor del caso es la mala fe", dijo a La Auténtica Defensa.



