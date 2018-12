P U B L I C



El Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, recorrió la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional. "Sin dudas es un ejemplo a nivel nacional, pero lamentablemente el Gobierno de Cambiemos la ha desfinanciado, y el cierre de empresas no contribuye a brindar trabajo a la mano de obra calificada que aquí se forma" aseveró el edil. El referente de Unidad Ciudadana y Concejal del peronismo, Rubén Romano, visitó la sede de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Delta, donde se entrevistó con sus autoridades para conocer la actualidad del centro formativo que lleva 70 años de historia, y que atraviesa una fuerte crisis económica luego que el Gobierno Nacional recortara el presupuesto que garantiza su funcionamiento. Romano fue recibido por el Decano, el Ing. Miguel Sosa, demás autoridades Universitarias, y estuvo acompañado por el Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, el Presidente del PJ local, Oscar Trujillo, y los jóvenes de la denominada "nueva generación política", la Concejal Soledad Calle y Germán Jendrulek. Reseñando el encuentro, Romano señaló: "Conversamos sobre la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado Municipal y la Universidad, para la resolución de problemas concretos de nuestra ciudad y de los vecinos. Cada vez que recorro la Facultad me sorprendo por el gran equipamiento tecnológico a disposición de los alumnos y los proyectos de investigación, como del perfecto estado de la infraestructura". El Concejal destacó el esfuerzo realizado por la Universidad local, la cual atraviesa una importante crisis económica: "Sin dudas es un ejemplo a nivel nacional, pero lamentablemente el Gobierno de Cambiemos la ha desfinanciado, y el cierre de empresas no contribuye a brindar trabajo a la mano de obra calificada que aquí se forma. Además, el presupuesto con el que cuenta esta institución no solo no ha crecido en los últimos años, sino que se redujo actualmente. Otro punto preocupante es el salario de los docentes, cuyas paritarias han dejado a los sueldos muy por debajo de la inflación". Finalmente, Rubén Romano dijo: "es una constante en nuestra Ciudad, que ante cada embate del macrismo, es la gente que sale a poner el pecho y tratar de salir adelante. Es el caso de la UTN FRD, que debe generar recursos propios para funcionar porque los que le asigna el Estado no le alcanza. Este modelo económico para pocos, nada tiene que ver con una Universidad que fue pensada para desarrollar tecnología, aplicarla en la industria nacional y en las pymes. Defender la educación pública, gratuita y de calidad, es uno de mis mayores compromisos. Y hoy lo asumimos en persona, porque considero que está en juego el futuro de muchos estudiantes de nuestra Ciudad" concluyó.

El Ing. Sosa junto al Concejal Rumano y el titular del HCD, Fraticelli.



El Decano dialogó con los dirigentes del peronismo.



Romano recorrió la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional

"Defender la educación pública, gratuita y de calidad es uno de mis mayores compromisos"

