La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 "Se me terminó un ciclo y estoy muy agradecido"







Vicente Fernández, tras 36 años de aporte al IPS, se jubiló. Los últimos cuatros años estuvo de sereno en el Palacio Municipal. Con una cierta cantidad de años de trabajo y de aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), los trabajadores tienen la opción de jubilarse. Este es el caso de Vicente Fernández (67) que luego de 36 años decidió "colgar los botines". La Auténtica Defensa se acercó hasta su casa, y entre mates y mucha nostalgia, contó su experiencia de vida y cómo llegó a trabajar de sereno en el Palacio Municipal. Nacido en Entre Ríos en el ´51, más precisamente en Villa Paranacito; vivió allí hasta los 15 años cuando decidió venir a la ciudad y emanciparse. Así comenzó a trabajar en pequeños negocios: una verdulería, algunos meses en el llenado de garrafas en la refinería Esso, hasta que ingresó al Banco Hipotecario donde estuvo de encargado durante cuatro años. Corría el ´77 cuando entró a trabajar en Siderca en el sector LACO y tras nueve años, Fernández renunció para junto a un compañero armar una sociedad y lanzar una casa de pesca "con la indemnización que nos dieron" pero, recuerda Vicente, "nos fundimos".. Pero como un tropezón no es caída, volvió al ruedo enseguida y entró a trabajar en la nuevamente a la Esso en la parte de reparaciones. "Aprendí a soldar, me hice cañista"; pero ahí decidió cambiar nuevamente de rumbo y fue en el año 90 cuando comenzó a trabajar en una empresa de Seguridad con la que recorrió toda la provincia de Buenos Aires durante 8 años. Primero en un country, luego como seguridad de camiones de cosméticos de L´Oréal Paris y por último la custodia de una familia en San Isidro. Un día, cansado de la distancia, regresó a Campana. "Quería entrar en la Municipalidad y el que me hizo entrar era un chofer de Pedro Orquiguil". Fue así que el 28 de septiembre del 98 entró en la parte de Dirección de Tránsito. Fernández detalla que llegó a ser supervisor, hasta que el director nuevo de ese entonces me llevó a habilitar el galpón de secuestro. "Supervisé el lugar cerca de un año con otros colegas. Luego me pasaron al CIMOPU donde estuve por 5 años patrullando". Su última etapa la vivió como sereno. "Hacía guardias, tenía cuidado que no entre nadie al Palacio y hasta controlaba las ventanas. Por momentos las 12 horas se hacían eternas, por suerte nunca tuve problemas que entraran a robar. Cuando entró este gobierno fue cuando más plata gané, ya que se sancionó la Ley de Antigüedad y tuve un sueldo digno. Estos dos años que pasaron fueron la mejor época que tuve". Vicente hace una mención especial y agradece. "Me he dedicado a trabajar, soy buena persona y correcto; y eso la gente te lo reconoce". Asegura que seguirá realizando su visita al río como todas las tardes, "es algo que me encanta ir todos los días a tomar mate a la costanera". "Campana es muy linda: tiene dos diagonales que son fantásticas, esta plaza en el medio bien en alto y ahora la nueva Avenida Rocca que es algo impresionante. Yo ansiaba que llegara el 15 de diciembre (día en el que se jubiló) pero cuando llegó el día me costó. Las últimas noches fueron durísimas. Se me terminó un ciclo y estoy agradecido a Dios por un año más, por tener el afecto de mis hijas y tengo expectativas de pasarla bien en el futuro".

LUEGO DE UNA VIDA CARGADA DE TRABAJO, VICENTE DECIDIÓ "COLGAR LOS BOTINES" Y A PARTIR DE AHORA EMPEZAR UNA NUEVA ETAPA. DESPEDIDA CON EL INTENDENTE El martes luego de terminar su jornada laboral celebró con una picada junto al Intendente Sebastián Abella y compañeros de trabajo. "Sebastián es un gran tipo, muy humano, siempre me trató muy bien". Por su parte, el intendente dijo a La Auténtica Defensa: "Durante muchos años Vicente fue un testigo privilegiado de la historia de la Municipalidad. La semana pasada compartí con él y su familia su último día de trabajo. Charlamos acerca de los proyectos que encarará en esta nueva etapa de su vida, le auguré el mejor de los éxitos y le pedí que disfrute mucho de la merecida jubilación".

DESPEDIDA CON EL INTENDENTE

Último día de Vicente, el portero del Palacio Municipal, que se jubila. Que disfrutes esta nueva etapa de tu vida. pic.twitter.com/zb8HhM88p6 — Sebastian Abella (@SebaAbella) 13 de diciembre de 2018

"Se me terminó un ciclo y estoy muy agradecido"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: