La Huerta en la Vereda cobra fama

URQUIZA AL 100 Fue la semana pasada cuando descubrimos la huerta en la vereda, en Urquiza al 100. Lo singular del emprendimiento es que Olga decidió intervenir en el terreno baldío vecino a su propiedad, en la esquina de Urquiza y Alvear, generando un colorido y nutrido cantero que combina plantas de jardín con hortalizas. Así, entre macetones y mini terrazas armadas con neumáticos usados y troncos, conviven rosas, jazmines, tacos de reina, uñas de gato, gladiolos, suculentas, aloes, rayitos de sol, y lavandas, con zapallo de tronco, calabaza, lechuga, apio, orégano, perejil, tomate, y albaca, entre otras. Todo, literalmente, en la vereda. El permacultor Antonio Moretti visitó el sitio creado por Olga y Felipe Derfler. "Es importante esto que ellos hacen de manera intuitiva y espontánea: cubrir y utilizar todos los espacios verdes disponibles", señaló el experto. "Qué interesante esto de Olga y Felipe –dice Antonio Moretti, experto en permacultura de nuestra ciudad- una huerta en plena calle, apropiándose de un espacio baldío, dándole belleza y además produciendo alimentos. Es importante esto que ellos hacen de manera intuitiva y espontánea: cubrir y utilizar todos los espacios verdes disponibles ya no sólo pensándolos en términos ornamentales, sino también como potenciales y efectivos generadores de alimentos. ¿Podrían ser las plazas, también no? Así pasaríamos a escalas comunitarias". Durante el 2018, Moretti viajó a México y Ecuador, donde se contactó con diferentes universidades. Fruto del raid son los convenios firmados entre la UTN Regional Delta de Campana y las universidades Fray Luca Pacholi y Albert Einstein de México. Moretti también dictó dos talleres de Permacultura, uno en la Fray Luca Pacholi; y otro en la Luis Vargas Torres de Ecuador. "La idea –señaló- es seguir desarrollando el kit de herramientas agro-ecológicas para trabajar la tierra. A las primeras que hicimos junto al herrero Ricardo Marchese y presentamos con mucho éxito en un congreso en La Habana, las fuimos mejorando a partir de la investigación: le fuimos agregando más funciones de torque y no tanto de palanca; de manera de hacerlas más eficientes a la hora de conseguir más metros de tierra trabajada con menos esfuerzo humano". En ese sentido, Moretti –quien se acaba de recibir de Técnico en Información Ambiental en la UNLU y además obtuvo el pos grado de la UTN de Especialista en Ingeniería Ambiental- señaló que está trabajando en una ponencia para presentar en el Cuarto Congreso de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar a desarrollarse en México durante el 2019, simposio en el que participó durante el 2017 y donde presentó las herramientas creadas junto a Marchese.

Durante su visita, Moretti le prometió a Olga semillas de tomates originarios, incluso de color negro.



La Huerta en la Vereda cobra fama

