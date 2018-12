La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 HCD: última sesión del año











Cambiemos asegura que tiene cuatro proyectos claves para la generación de empleo en Campana En la previa al debate legislativo del miércoles, la bancada oficialista defendió dos rezonificaciones para la instalación de un puerto y un shopping, el enrase de edificios en el centro de la ciudad y un programa para la habilitación exprés de comercios menores. "Estos proyectos son muy importantes para la comunidad", remarcaron los ediles. Faltan 72 horas para que el Honorable Concejo Deliberante sesione por última vez en el año y el Gobierno pasará Navidad con un ojo puesto en las agujas del reloj y un oído en las noticias que lleguen desde el primer piso del Palacio Municipal, donde todavía están bajo escrutinio proyectos "muy importantes" para el crecimiento de la ciudad, según se encargaron de remarcar este viernes los ediles de Cambiemos. Abella espera terminar el 2018 con anuncios diferenciales en materia de inversiones y creación de empleo, justo cuando la economía nacional pasa por un momento complicado y los principales indicadores del bolsillo de los argentinos están en rojo. Para eso, quiere asegurarse que el HCD apruebe la rezonificación de las 650 hectáreas del Tajiber donde un conglomerado ruso pretende levantar una terminal portuaria. El proyecto se iba a realizar inicialmente en la localidad de Ramallo, pero fracasó y ahora mira con mayor optimismo sus posibilidades en Campana. De acuerdo al concejal Carlos Cazador, presidente de la bancada oficialista, demandaría "6 mil puestos de trabajo durante su construcción" y "2.500 cuando esté funcionando". "¿Podemos negarnos los concejales de esta ciudad a un proyecto de semejante envergadura, cuando es inversión genuina del sector privado? Sería una locura", sostuvo Cazador. Otra de las iniciativas que el Gobierno vincula a la generación de trabajo es el enrase de edificios. La normativa, que modifica el Código de Ordenamiento Urbano, autoriza que las nuevas construcciones que se realicen sobre las avenidas Sarmiento y Dellepiane-Lavalle empaten la altura del edificio más cercano. Luis Gómez, concejal de Cambiemos y experto en el mercado inmobiliario local, manifestó que estima en "8 mil metros cuadrados" el volumen que se podría construir a partir de la aprobación de la ordenanza modificatoria. "Lo traslado al empleo y estamos hablando de 400-500 personas directamente afectadas, en su mayoría del sector de la UOCRA", afirmó el edil. A la hora de fundamentar este proyecto, que recibió dictamen positivo del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), tanto Gómez como Cazador recordaron que en el casco céntrico de Campana hay poca oferta de unidades habitacionales, lo que hace que el precio suba. "El problema de Campana es la carencia y encarecimiento de la tierra", señaló en ese sentido Gómez. Para Cambiemos, permitir rezonificar los corredores de Sarmiento y Lavalle-Dellepiane incrementará la oferta y por lo tanto hará bajar los costos de los departamentos. Cazador aseveró que "ya hay inversores esperando que se les de la autorización". El enrase de edificios busca luz verde en un contexto donde ni la devaluación del peso y la caída de la demanda tras la escalada del ingreso mínimo necesario para acceder a un crédito UVA han podido hacer declinar la cotizaciones de casas y departamentos, un mercado dolarizado y que en Campana maneja valores muy similares a los que se encuentran en Palermo o Belgrano, barrios acomodados de una de las mayores ciudades del continente y con una cantidad de servicios incomparables a los disponibles en el casco céntrico de nuestra ciudad. Pero esas condiciones podrían emparejarse un poco si, como también aguarda expectante el Gobierno, se aprueba otra rezonificación: la del parque industrial Los Libertadores, situado a un costado del barrio San Felipe y en cuyo frente sobre Panamericana se pretende levantar un gran centro comercial. El proyecto, que también pasó por el CUA, es un viejo anhelo nunca concretado en Campana e implicaría un despliegue significativo de recursos y mano de obra local, además de generar nuevas oportunidades de negocios para el mundo comercial una vez que sus puertas estén abiertas. "Todo eso genera que el día 26 sea uno muy importante", manifestó Cazador. La única certeza de cara a la sesión del miércoles es que, de todos los proyectos que el Gobierno promueve como creadores de empleo, el programa de habilitaciones menores ya cuenta con el visto bueno del cuerpo. La iniciativa le permite al emprendedor o pequeño comerciante habilitar su negocio en muy pocos meses, a un costo muy bajo y sin tener que afrontar de inmediato las deudas que puede haber contraído previamente con el Municipio. Romina Buzzini señaló que "el 80 por ciento de las habilitaciones son para comercios menores a 40 metros cuadrados" y recordó que cuando asumió la gestión de Cambiemos había "más de 8 mil trámites parados pendientes de habilitaciones definitivas". "Básicamente, podríamos comparar el nuevo trámite con el de obtener el carnet de conducir. Va a ser muy rápido, todos los vecinos -tanto aquellos que tengan habilitación social o una temporal- pueden hacerlo y tener habilitado su negocio en un plazo no se extiende más de 90 días en total", explicó la edil. La ordenanza le permitirá al cuentapropista acceder a la habilitación directa bajo declaración jurada. A los 90 días de aprobado el trámite, recibirá una inspección final que lo certificará -o no- para estar habilitado. "Esto le permitirá ejercer el comercio como corresponde, sin tener que deberles favores a los gobiernos de turno", recalcó Buzzini. Por otra parte, los beneficios con el trámite podrán aplicar así a la monotasa, un impuesto simplificado que la gestión Abella sancionó hace dos años. "Hay una enorme cantidad de proyectos en esta última sesión de prórroga muy importantes no para un gobierno, no para un sector político, sino para la comunidad", avisó Cazador durante la conferencia de prensa ofrecida el viernes, en un intento de presionar a los 11 ediles que no responden a Cambiemos y que tienen en sus manos la posibilidad de convertirlos en una realidad.

