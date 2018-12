Manifiesto neoliberal

Continua cada vez mas vigente el paradigma del capitalismo global, se reinventa el mundo occidental legitimando una única forma de vivir. Las contradicciones no tardan en llegar, usureros preocupados por la desigualdad y por la esclavitud financiera popular. La demagogia del acreedor con su discurso falaz envuelto entre banderas de Perón, Néstor y Cristina. Hablan de pobreza y nunca la vivieron, defienden ideologías políticas que las irán cambiando con el tiempo, exhaltan la cultura del trabajo pero solo especulan y buscan acomodarse. Los desvela adquirir prestigio y el ego personal los impulsa a creerse un falso potencial que solo remite a hoguera de vanidades, es solo una meta individual, ausencia de carisma y necesidad obsesiva de reconocimiento social. La política es un buen lugar, el arte de mentir, la falta de lealtad, se juntan el roto con el descocido para aliarse y complementar un cumulo de miserias humanas. ¿Aquellos detractores de la fe no han reflexionado que la mala política ha construido a ser el opio de los pueblos también? Todo es ambiguo, relativo y cambiante en el mundo de hoy, pasamos del amor al odio en instantes, somos intolerantes, preferimos la anestesia y no la cura, somos vulnerables con tendencia a la debilidad por el azar y la superstición, no queremos pensar, nos queremos salvar. Racismo y xenofobia no se terminan de erradicar, nos olvidamos de nuestros orígenes, nos avergüenzan muchas veces. Ausente conciencia de clase, es más importante aparentar y sobre todo si tienes un poquito de más podes ostentar. Nos acostumbramos al disfraz, la imagen se puede filtrar la infelicidad creo que no… ¿Hasta qué punto se puede disimular? Eligen el autoengaño como forma de vida. El karma son ellos mismos, aferrados a lo material, provistos de múltiples mascaras que pretenden ocultar la hipocresía que todos conocemos. Iglesias carentes del Don de Dar, empresarios de la Fe y evangelio de la prosperidad, el hombre pervirtió la santa doctrina para que se ajuste al modelo neoliberal, hay cosas que a la gente les gusta escuchar, eso parece funcionar. Qué triste que no nos cambian ni las tragedias ni los milagros, nos creemos autosuficientes. Alguien me dijo alguna vez que una flor puede crecer en un pantano y que se puede encontrar un diamante en la basura. Yo ya no creo en utopías ni considero mejores a los intelectuales, la humildad sobrepasa cualquier titulo que se pueda alcanzar, ser buenas personas en un mundo hostil en el que muchos nacieron estrellados te puede diferenciar. Capitalismo y comunismo, dictadura y democracia ¿Hemos aprendido de los errores del pasado y de la historia? Las grietas se renuevan y prevalecen. El debate se perpetúa en el conflicto permanente profun-dizándose en diferencias irreconciliables. ¿Marx, Smith Keynes, María Teresa de Calcuta y Mandela no aportaron un mundo mejor? ¿Jesucristo no obro por el bien y la esperanza de la humanidad? ¿Qué clase de referentes estamos esperando? Nos puede la codicia y la ambición, viviendo sin empatía nada puede cambiar. Si queremos dejar un buen legado es tiempo de reflexionar que podemos hacer en el presente para que las nuevas generaciones recuperen la esperanza de un futuro mejor, que reivindique la inclusión, la solidaridad, la paz, la educación, la justicia y sobre todo la igualdad de oportunidades para tener una digna calidad de vida. Nahuel Sanchez-Bredle / Docente y coordinador de "Grupo Solidario Donaciones Campana 1"

Manifiesto neoliberal

Por Nahuel Sanchez-Bredle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: