Opinión:

Se viene el 2019

Por Axel Cantlon







Desde mi humilde visión; el 2018 podría haber sido un ordenador de la política local; luego que las elecciones del 2017 habían logrado posicionar los espacios políticos con representación luego de la renovación de las autoridades que se produjo en 2015. Desde el triunfo de Cambiemos en Campana en 2015; la falta de un líder político que entienda la construcción política tolerando la pluralidad de espacios y visiones o matices, resulta ser un freno a la posibilidad de generar programas y proyectos a largo plazo que nos posicione como un lugar estratégico en el pais. Pareciera que dependemos de cómo se levante un nene caprichoso, en donde si un día se levanta mal es capaz hasta de abusar del poder para perseguir a quienes no son sus empleados porque sólo tienen la osadía de dar una opinión diferente a la suya. Por suerte todos los intendentes de Campana pasaron antes por el HCD y pasaron por la experiencia de encontrar acuerdos y consensos entre diferentes ideologías y posiciones políticas. El Intendente que crea que el HCD no es importante, está desconociendo la propia esencia de la democracia; y está evitándo someterse a la opinión de las demás representaciones legítimas del pueblo. Esperemos encontrar pronto un liderazgo que nos permita pensar a mediano y largo plazo, porque hoy hay muchos funcionarios que hablan de planificación de la ciudad en los medios, pero que planificaron solos en sus escritorios o con sus amigos, porque lamentablemente nadie está abriendo el juego a debatir el futuro de nuestra ciudad convocando a los sectores representativos. Así cualquier planificación será del gobierno de turno y no del conjunto de la ciudad. Todo lo que se desarrollo Campana en los últimos 15 años en materia de logística, portuario e industrial fue el propio desarrollo de las empresas involucradas y el Estado acompañado detrás, siempre después de la iniciativa privada, siempre rezagado. Hasta que Campana no consiga obtener un liderazgo político que pueda coordinar hacia dónde debemos dirigir nuestro futuro; vamos a ser rehenes de los empresarios que tienen la suerte de caerle bien al gobierno de turno, que hará todo lo posible por permitirle desarrollar sus emprendimientos; sin saber si de verdad beneficia a la ciudad y a los campanenses, o si solo beneficia al emprendedor; y mucho menos vamos a pedir que analicen el impacto ambiental de los mismos. Además, es clara la diferencia del tratamiento de un proyecto de emprendimientos cuando viene del círculo rojo del Gobierno Municipal de aquellos que son externos a esa zona. Es notoria la diferencia. Espero que este año 2019 nos permita a los campanenses discutir los temas que verdaderamente necesita Campana, y que más allá de cualquier grieta nacional, podamos enfocarnos en nuestra ciudad que es nuestro patria chica. Nosotros ya estamos trabajando para que eso sea posible en 2019. Espero que puedas sumarte para ayudarnos. Contáctate con nosotros. Axel Cantlon / Concejal UV Mas Campana

Axel Cantlon. Foto: Archivo.



Opinión:

Por Axel Cantlon

Por Axel Cantlon

