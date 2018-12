La Bancaria confirmó que no habrá atención el lunes 24 y también el 31 de diciembre. Hoy hay atención y después se abrirán las puertas el 26 de diciembre. El gremio de los empleados bancarios confirmó que las sucursales de todo el país no brindarán atención los lunes 24 y 31 de diciembre. De esta manera hoy es el último día para el ir al banco en varios días, porque recién volverán a tener atención al público el miércoles 26 de diciembre y sólo tendrán sus puertas abiertas durante tres días la próxima semana. Lo mismo pasará la próxima semana, porque el lunes 31 tampoco habrá atención y será el viernes 28 el último día del año en que los bancos abrirán sus puertas. Si bien desde La Bancaria aseguraron que habrá recarga en los cajeros, recomiendan sacar efectivo con anticipación para evitar problemas. Igualmente se recuerda que hay algunas tarjetas con las que se puede retirar dinero en efectivo en supermercados y farmacias.



Los bancos no atenderán el lunes y recién volverán a abrir el miércoles 26

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: