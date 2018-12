Petroleros celebraron su día con una gran fiesta familiar en el camping "Malvinas Argentinas"

P U B L I C







Sindicato del Personal de Empresas Particulares de Petróleo, Gas de Petróleo Derivado de Ambos y Subsidiaria de la Pcia. de Buenos Aires. Zona Noroeste

El pasado domingo, el Secretario General del Sindicato Petrolero de Campana y flamante Secretario General de la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, encabezó el festejo familiar, en donde mas de 1000 personas se hicieron presentes en el camping "Malvinas Argentinas", donde todos pudieron disfrutar de un riquisimo asado. La oportunidad fue propicia para que Milla reseñara lo más destacado del año que termina, y proyectara los principales objetivos para el 2019. "Me siento muy acompañado, a pesar de la situación que estamos pasando los argentinos en nuestro país, principalmente los trabajadores, los jubilados, los desocupados, algo muy difícil. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que al menos por un día, podamos pasar un momento agradable con nuestras familias" señaló el dirigente respecto al festejo. Y luego, destacó la discusión paritaria en la que el gremio pudo igualar las condiciones inflacionarias de la economía actual. "Hemos llegado al 40%, y en Maro y Abril, veremos qué cantidad nos queda por resolver en la próxima paritaria". También anunció que se incluirá al cupo femenino en la próxima discusión paritaria, en las distintas ramas de actuación. "Quiero agradecer la confianza de cada uno de los afiliados. Hemos sido reelectos por cuatro años y en única lista", sostuvo Milla respecto al último acto eleccionario desarrollado en el sindicato local. Pero además, consignó: "En un hecho histórico, el 17 de Octubre se desarrolló el Congreso Electoral de la Federación, y en lista de unidad, fue elegido para conducir los destinos de los Petroleros de todo el País. Es la primera vez que un compañero de Campana asume esa responsabilidad". En este sentido, Pedro Milla dijo haber encontrado una Federación "totalmente desbastada, quebrada. Pero vamos a ponerla de pie. Junto a todos los compañeros. Se que hay cosas pendientes, como la obra social. Será una prioridad para el año que viene, al igual que los jubilados y los salarios. Pero debemos construir una economía austera, al igual que lo hicimos en nuestro sindicato, para poder salir adelante". Luego de una recorrida por distintos puntos del País, en donde dialogó con los delegados, trabajadores y referentes del sector, Milla sostuvo que "no quiero que pase más lo que ocurrió en el pasado. Tenemos que trabajar para la gente…". Milla lamentó el cierre de empresas en el sector, y adelantó que "vamos a tener que empezar a movernos, porque quizás quien se queda quieto y cómodo, pensando que nunca le va a tocar, termine padeciendo lo que muchos compañeros hoy sufren. La única manera que no nos toquen, es cuando nos tengan unidos en defensa de los puestos de trabajo. Y allí me van a encontrar". Por último, Milla resaltó el rol del Secretario Adjunto, Daniel Ibarra, quien asumirá su representatividad en el sindicato local, mientras el dirigente ocupa el máximo cargo en la Federación Petrolera. Luego del almuerzo, llegó el turno de los sorteos. En gran cantidad y variedad, los afiliados afortunados se llevaron aires acondicionados, televisores LED, cocina, lavarropas, y hasta una heladera, además de estadías y vouchers en efectivo. A la hora de los shows, la cumbia santafecina dijo presente con uno de sus mejores exponentes: Los Lirios hicieron bailar a todos, transformando el encuentro en una verdadera fiesta. Lo completó la presentación de Sergio Aranda y Lo Mejor del Cuarteto. Una jornada con mucho sol y calor, permitió a los presentes vivir una tarde en familia, dejando para el final los mejores augurios para un año que está próximo a comenzar.











Petroleros celebraron su día con una gran fiesta familiar en el camping "Malvinas Argentinas"

