La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Tormenta 7 - Energía del Domingo 23/12/2018 - Trecena del Caminante del Cielo

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





La Tormenta canalización de energía que atraviesa el espacio y te deja atónito. Es "EL CAMBIO". Kin 59-Tormenta 7- guiada por el Mono. Llegó el momento de vibrar con el otro, con el semejante, con el compañero, con la pareja ,en un permanente cambio sostenido, cambio para mantener, aprender a apoyarse, sustentarse. TRANSFORMACIÓN, nada queda igual, la transformación que nace de nuestro interior y llega al otro, al entorno. Energía fuerte, impulsiva, intensa. Es como un rayo que acelera la vibración que poseemos. Día de purificación y de reciclaje. Hoy puede empezar una nueva etapa en la pareja, pareja nueva o darle una vuelta de tuerca a la pareja que ya tenemos. Nada se pierde todo se transforma, o se transforma para florecer, para ascender o si no va más la situación ,para darle salida y que alguna relación nueva aparezca. No se permite hacer catarsis explotando, nada de energía negativa, ni destructiva, dejar las obsesiones y las quejas. Día para purificarse, nutrirse, renovarse. Jornada para entregar nuestro corazón al universo y dejar que sea modificado con su luz. Hoy la energía impacta en todo el cuerpo, podemos defender nuestros derechos adquiridos y hacernos respetar siempre que sea en armonía. Energía revolucionaria pero tratemos que sea una revolución de paz. Hoy se transforma, te guste o no, quieras o no. Evitemos sacar lo peor de nosotros mismos. Si no puedes controlar tu fiera interior, mejor quedarse en casa Prendan copal o alcanfor para que la luz llegue y nos purifique. Buen sábado para todos con preparativos para las fiestas! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Por Alejandra Dip

