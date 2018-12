Publicidad Al escuchar Ushuaia, probablemente lo primero que nos venga a la mente es "la ciudad más austral del mundo", o escarbando un poco más "la ciudad donde se produce electrónica", incluso "el puerto desde donde parten cruceros a la Antártida". Estamos de acuerdo en todo esto, pero es mucho más que estos slogans bien ganados. Ante todo, Ushuaia es uno de los destinos turísticos de primer nivel del país, receptor de turismo nacional e internacional, una ciudad desde donde se accede con facilidad a glaciares, su centro de ski, un parque nacional único y un puerto lleno de secretos e historias. La ciudad tuvo un crecimiento exponencial los últimos veinte años, lo que llevó su población a casi 70.000 habitantes llegados de todo el país, es una ciudad poblada desde afuera, los NIC (nacidos y criados) son difíciles de encontrar. Históricamente el alojamiento disponible bordeaba la Bahía de Ushuaia, pero con el tiempo y la expansión de la ciudad, nuevos edificios fueron invadiendo otros sectores de la zona. El crecimiento se dio con una planificación urbana relativamente ordenada, lo que se refleja en la vistosidad del entorno. Octubre - abril es el rango que recomendamos para visitar la ciudad, mayo - septiembre es más frío y con mayores precipitaciones, muchas en forma de nieve. Yendo a lo que nos interesa, comencemos con lo que podemos recorrer a pie. Si nos alojamos en el centro o cerca, el Presidio del Fin del Mundo hace un recorrido histórico de los reincidentes más peligrosos que habitaron este sitio. Los mismos presidiarios fueron quienes levantaron el edificio, que funcionó desde 1.902 a 1.947. El Petiso Orejudo está retratado en una escultura dentro del presidio, así como algunos otros famosos presos. En el mismo edificio pueden también visitar el Museo Marítimo y el Museo Antártico. El Tren del Fin del Mundo es otro de los atractivos construidos por los presidiarios. Inicialmente tenía la finalidad de transportar los reclusos a los sectores de bosques (hoy dentro del parque nacional) durante unos 7 kilómetros para luego talar árboles que serían usados como leña. Hoy, ya reflotado como proyecto turístico, se jacta de ser el tren nostálgico más austral del planeta. Vale la pena una foto con la locomotora principal y la vuelta por ese sector del parque camino a Bahía Lapataia. Pero la verdadera esencia del parque la van a conocer visitando los Lagos Fagnano y Escondido a través de un circuito en 4 x 4, muy bien armado, divertido y apto para cualquier pasajero. El parque está ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad y tiene una superficie de 63.000 hectáreas. Los paisajes son el propósito de esta excursión, donde combinan el transporte en camionetas con caminatas muy relajadas, remadas, avistaje de cormoranes, es realmente una locura de colores, en medio de esa inmensidad caída del fin del mundo. Los bosques intercalan con valles, picos nevados y costas accidentadas, recortadas por el efecto de miles de años de acción glaciaria. Volviendo nuevamente al centro, en el puerto de Ushuaia se encuentran las distintas empresas que realizan las navegaciones del Canal de Beagle, con distintas modalidades de comercialización, desde más austeras, hasta prácticamente un crucerito gourmet, donde no van a faltar las picadas patagónicas y el vino para paliar el viento. Es importante tener en cuenta que esta navegación es "movida" como regla general. Difícilmente encuentren al mar calmo, no es casualidad que este sector se lo conozca como el cementerio de barcos de todos los mares. Así y todo vale la pena y normalmente pasan por el faro Les Eclaireurs, donde funciona "el faro más austral del mundo", vigente desde 1.920. Aves por doquier y lobos marinos son parte del contenido de esta navegación. Si lo de ustedes es el frío, es importante tener presente que Cerro Castor es el centro de esquí cercano a la ciudad, a escasos 25 km del centro. Cuenta con 28 pistas, diez medios de elevación, buena infraestructura, la temporada más larga del país (se extiende de junio a octubre como piso) y según los entendidos, la mejor nieve de Sudamérica. Pero como no podía ser de otra manera, nuevamente nos subimos a un traslado de 85 Km por tierra y 60 km por mar para llegar a la Estancia Harberton, que sería la primera estancia patagónica, y hoy permanece su casco en pie. La historia del sitio es realmente de película, ya que alguno de los primeros pobladores blancos de la estancia provenían de Islas Malvinas, donde llegaron a mezclarse con los yámanas de la zona (Lucas Harberton fue la oveja negra del momento), al punto de vivir prácticamente con ellos, incluso aprendiendo los ritos ancestrales de esta etnia. En los alrededores de la estancia también visitan una pingüinera. Para terminar, no queremos dejar de recomendarles la centolla de la zona, exquisita, así como los corderos a la cruz y la merluza negra, que representan las tres exquisiteces de la zona. Si son de traer regalos, Ushuaia es un puerto libre de impuestos; electrónica, bebidas alcohólicas y cigarrillos importados se consiguen a buen precio. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Ushuaia

Por Lic. Guillermo Ceballos

