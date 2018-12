La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 Opinión:

Van tres

Y seguimos esperando. Pasó el tercer año de gestión y no hemos logrado que se lleve adelante ningún debate sobre el plan urbano, y ninguna modificación objetiva sobre el Código de Planeamiento local. Un Código que ha sido profundamente cuestionado, lo que se ha manifestado claramente en las reuniones del Concejo Urbano, y que ha demostrado representar un freno al desarrollo edilicio local. Si bien este gobierno declamó en varias oportunidades la necesidad de modificarlo, solo ha hecho hincapié en las cuestiones que afectaban a la radicación de alguna actividad portuaria o productiva, desvalorizando la inserción de esos desarrollos en un plan global y considerando como ha sucedido en otros tiempos, que el código es en realidad una suma de parches según la oportunidad y conveniencia. ¿Por qué razón no logramos interpretar la necesidad de debatir la ciudad? Que rara motivación hace que en ejercicio del poder se deje de convocar a la comunidad para debatir su propio ámbito de vida. Los mejores ejemplos de proyectos urbanos en el planeamiento de distintas ciudades del mundo, de cualquier escala son la resultante de un proceso de planeamiento participativo. Estoy convencido que los profesionales a cargo de esta administración, en las áreas pertinentes no desconocen esta cuestión, lo cual me hace suponer que lo que falta es la voluntad política para poner en marcha este procedimiento. Terminamos con el mismo pasivo con el que empezamos, un debate parcial de algunos temas que surgieron a demanda sectorial como el recordado tema del mal tipificado enrase de edificios, que generó una propuesta de modificación, aun no aprobada, un debate ausente sobre la cuestión cocheras, y una falta de adecuación del código al plan urbano vinculado al modelo de ciudad que esperamos. Nuestra ciudad ha mutado de un perfil industrial pesado, a la logística y los servicios con una fuerte impronta portuaria. Toda la modificación operativa que implica esta evolución en la matriz productiva, esta englobada en la misma letra de un código que se refleja complejo e insuficiente para adecuarse a estos nuevos desafíos territoriales. Aparte de la postergación que impone el periodo de fiestas y vacaciones, tenemos un escenario político más complicado, ya que la ausencia de mayorías propias en el Concejo Deliberante, obliga a la imprescindible generación de un nuevo consenso entre todos los actores. A esto se le agrega que entramos en un año eleccionario y los ejes de debate del sector político probablemente no coincidan con las expectativas de los comunes mortales que reclamamos atención sobre las cuestiones más mundanas del día a día en la planificación urbanística. Esto se relaciona con un aumento de la recesión ya que la inversión en capital edilicio es directamente proporcional a las ventajas comparativas que ofrecen las reglamentaciones pertinentes. Es tan simple como lo enuncia la teoría del desborde enunciada por José María López Medina en su tratado sobre ciudades Ibero americanas, donde se analiza el "UrbanUnboudings", para quien le interese ahondar en estas cuestiones más técnicas. Dicho en castizo, para ser más domésticos, muchos de los inversores potenciales, a pesar de entender que Campana tiene un futuro promisorio en lo productivo, prefieren llevar su inversión edilicia a otras ciudades cercanas donde las reglamentaciones son más flexibles y los procesos administrativos más ágiles. Una contradicción importante con el destino que nos decimos tener. En un fin de año signado por inversiones portuarias y una apuesta a la descentralización del movimiento de cargas el puerto de Buenos Aires, a las claras totalmente desbordado, el futuro local se consolida como el nuevo polo portuario logístico de la Zona Norte con todas las ventajas comparativas derivadas de la accesibilidad, conexión con vías de transporte, ferrocarril, rutas nacionales, acceso al Mercosur, y fuerte potencial de servicios. Es decir que, en el hipotético caso de una fuerte reactivación del sector exportador e importador, la realidad es que la ciudad se va a encontrar en un desequilibrio importante al no tener un correlato entre la explosión productiva y la inversión en desarrollo urbano edificado. Esto va a significar que las inversiones edilicias se van a ir de Campana, y los activos urbanos van a quedar estancados, con lo que, por la simple cuestión de la oferta y la demanda, la competencia por lo existente va a ser muy alta y los precios van a escalar posiciones, hasta el punto en el cual la demanda no esté dispuesta a pagarlos y se vaya a otros lugares, que van a usufructuar de nuestro crecimiento productivo comercial, sin dejar un aporte en el desarrollo edilicio. El desafío de un estadista local es optimizar este aspecto, tratando de generar las condiciones para que ese producto bruto se vuelque en la ciudad, y el crecimiento sea no solo del sector público sino también de la inversión privada en forma equilibrada. Un escenario por el momento postergado. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

