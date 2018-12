La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Navidad", todavía hay algo que festejar

Por Stella M. Viñales









En medio de todo lo que representan las festividades, a veces nos olvidamos, qué celebramos y para qué nos reunimos: lo que es, o lo debería ser, "el Nacimiento de Jesús" y todo lo que eso representa. Hay muchas personas que, en estas fechas, reniegan de estas fiestas, lo viven como un "lio"....... Pensar en la organización, dónde se pasa cada día, qué llevar, la comida, los regalos, los familiares, con los que quizás no se tiene tanta relación, aquellos que directamente no caen bien, los recuerdos de seres queridos que ya no están, los que están lejos, las heridas que no sanaron, las promesas rotas, aquellas que siguen sin cumplir y seguramente la lista sigue..... Es difícil relacionar todo esto con el gran nacimiento que deberíamos recordar y celebrar. Si nos enfocamos en todos estos conflictos, ciertamente no podremos tomar conciencia en lo que significó la llegada al mundo de "Nuestro Salvador." Sería bueno pensar en que, este 25 de diciembre deje de ser una alocada Navidad como todas las demás, y que nos despojemos de cualquier complicación que nosotros mismos gestamos. Abramos nuestro corazón para festejar y compartir con familiares y amigos en armonía junto con aquellos que aún nos acompañan. Que al levantar nuestras copas celebremos el Nacimiento de Jesús, lo que representa en nuestra vida, la esperanza de que no todo está perdido, de que podemos ser redimidos, de que nuestro destino no está ligado al azar. Con su nacimiento, (para los que creemos y le seguimos) también nacieron nuestros sueños, nuestras fuerzas para seguir adelante, aprendimos que con El, todo el camino puede ser una aventura maravillosa, y con la seguridad de que todo está bajo su control. También alcemos una oración para que nuestra gratitud, de la mano de Jesús, se pueda extender a los que nos rodean, se prolongue en cada rincón de nuestra Nación, en cada lugar, en cada pueblo remoto, en cada barrio, de cada Provincia, para que lo vivamos en paz, reposadamente, porque al darle el real sentido a esta Navidad, pueda cambiar nuestra vida para bien . "He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es : Dios con nosotros" ..."porque el salvará a su pueblo de sus pecados". (Mateo 1:23). Que podamos desear formar parte de ese coro celestial que en esa noche tan especial, alababan y decían: ¡¡¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ, BUENA VOLUNTAD PARA CON LOS HOMBRES!!! Cuando Jesús nace en nuestro corazón espiritualmente, cambia nuestra vida, y ya no será nunca más igual, todo es mejor, todo tiene otro y mejor sentido. La Biblia le llama "un nuevo nacimiento". (Juan 3:3-7) ¿Quieres saber más de Jesús? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Stella M. Viñales Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



