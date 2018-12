P U B L I C







"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 23 de diciembre de 2018 - Año I-Edición Nº 10 Santo Tiempo de Navidad Queridos hermanos y amigos: Al final de este año de Gracia, en este Santo Tiempo de Navidad, deseo saludarlos y expresar mi alegría por todo lo que hemos vivido juntos. Mucho hemos vivido, celebrado y llorado. Pero por sobre todo hemos experimentado y de eso damos testimonio, el Amor de Dios. Estamos en la mitad del año celebrativo de nuestros 125 Aniversario como Comunidad Parroquial. Muchos han participado. Otros todavía no se enteraron. Por eso el desafío sigue siendo muy grande. Dijimos que, con santa Florentina, en Comunidad queríamos salir al encuentro de los hermanos. Pero todavía no hemos encontrado la puerta para encontrarnos entre nosotros. Eso hace que me pregunte: "¿no queremos encontrarnos?", "¿nos habrá ganado el individualismo?", "¿creemos que cada uno podrá vivir una fe que le sirva para algo, si vive aislado?". Estoy convencido que la respuesta a estos interrogantes es un NO rotundo, pero tenemos que trabajar más, para descubrir como la experiencia de Jesús nos lleva a ser FAMILIA. Familia, con todo lo que eso significa, pero familia al fin: que reza, que celebra, que discute, que se pelea, pero en donde prevalece el vínculo de la Gracia y el sentido de pertenencia. Familia es, en primer lugar, querer encontrarnos, en cada celebración, en cada acción por los demás. Es también trabajar por el bien común, poniendo cada uno sus talentos al servicio de todos. Y, por último, familia es vivir una fe social, una fe que ilumina, aporta y enciende el entorno que se nos ha confiado. Que la celebración de esta Navidad traiga la Luz de Jesús a nuestra comunidad, a cada familia que la compone, para que, como María, los pastores y los Magos, vayamos rápidamente al encuentro de quienes todavía aguardan nuestra acción creyente y decidida. Les deseo, junto con los Padres Néstor, Albino y el Diácono Pedro muchas felicidades, y un hermoso 2019, para mayor Gloria de Dios y bien de los hermanos. Padre Ariel Pérez. Párroco No estamos hechos para estar solos, y menos en Navidad En este tiempo en que todos buscamos reunirnos y sentirnos acompañados quisiéramos mirar la Navidad bajo la particular óptica de la soledad. No son cosas, mascotas, regalos o actividades lo que necesitamos para dejar de sentirnos solos. La soledad se combate con compañía, esa compañía que viene del otro. "Que nadie esté solo" El mensaje es obvio y por obvio, muchas veces se ignora. Las cosas, por lindas que sean, no quitan la soledad. Uno de los mayores regalos que podemos hacer es llevar a los demás a vivir una experiencia comunitaria, de fraternidad. Ir en busca de aquel que tristemente experimenta la soledad, presentarle la vida de hermanos en Cristo. Hacer feliz a alguien es el mayor regalo que podemos ofrecer. Habitualmente nos complica el hecho de acercarnos a quienes no conocemos demasiado porque tenemos temor a no tener un tema de conversación. Sin embargo, para aquellos que están solos, en la mayoría de los casos, basta con compartir una taza de café en silencio, caminar juntos un rato u ofrecerle nuestro paraguas en un día de lluvia. Hay que tener valor y coraje para golpear una puerta y pedir entrar. Es difícil, pero necesario. No es buena decisión, optar voluntariamente por mantenerse solo, no dejándonos acompañar. En estos casos, es imprescindible reconocernos frágiles, vulnerables, necesitados de los demás, de su compañía y aprecio. No nos permitamos estar solos en esta Navidad y no nos quedemos tranquilos al ver a otros solos. Es mi deseo que podamos compartir nuestro tiempo, sin grandes sorpresas, pero de todo corazón. Carlos Echevarría

