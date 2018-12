Un grupo de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA realizaron un trabajo audiovisual que recorre la historia del club. La pasión violeta, narrada por los hinchas.

A través de sus redes sociales Villa Dálmine compartió el documental que realizó un grupo de estudiantes de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires.

"Milagro Violeta" es un relato nacido desde lo más profundo del club, con la voz de los hinchas y de las personas que contribuyen día a día para que Dálmine sea un emblema de la ciudad.

Luciano Almada, Tomás Contarino, Tomás Medici y Cristian Otálora realizaron un video que busca mostrar cuáles son los cimientos concretos y emocionales detrás de un club del ascenso. En este caso fue Villa Dálmine, pero detrás de las historias que se muestran podría estar cualquier hincha de otro club porque en las categorías más bajas del fútbol argentino se vive un clima totalmente diferente, que escapa de la espectacularidad de los grandes clubes.

"En estos tiempos en los que para muchos el fútbol representa lo más turbio de nuestra sociedad; en los que muchas veces saca lo peor de las personas ya sea arrojando piedras, gas pimienta, insultando desmedidamente, hasta incluso tratar de matar al otro por el simple hecho de elegir otros colores. Ni hablar de los cerdos con traje que manejan todo a su antojo y se recontra cagan en los sentimientos de miles de hinchas que dedican tiempo de su vida a ese club que tanto aman. En estos tiempos en los que todo parece decadencia; con un grupo de amigos encontramos un club que para nosotros es "modelo", y del que rescatamos los mejores valores que se pueden encontrar en el ambiente del fútbol. Si, el Club Villa Dálmine de mi querida ciudad, Campana. Un club que a lo largo de toda su historia ha estado en lucha, y no una lucha como la que pueden tener equipos como Boca, River, etc. Hablamos de una lucha en la que sus fanáticos dejan todo, pero absolutamente todo por el club, por el "Viola". Saben que si se distraen un poco, y dejan de querer y dar amor con todo el esfuerzo que hacen, corren un grave peligro. Villa Dálmine se mantiene en pie y fue creciendo gracias a sus hinchas, ellos son los verdaderos autores de este "Milagro Violeta" "¿Te vas a quedar de brazos cruzados o vas a pelear por lo que amás?" me dijo un hincha del Viola", así describen el documental en Youtube.

El recorrido comienza por 1957, año en el que nació Dálmine. Toman la palabra varios fanáticos que cuentan cómo organizan las pintadas en los diferentes barrios y cómo se arma la previa de los partidos con "los trapos y los bombos". También muestran los momentos más oscuros, como cuando Siderca intentó desmontar parte del estadio para quedarse con la tierras, y cómo durante varios años hizo que el club sea rebautizado a "Atlético Campana". Y, para contrarrestar, muestra los últimos campeonatos obtenidos.

Uno de los momentos más especiales del trabajo es el que juega con el título de del documental. Un hincha de Dálmine da prueba de su amor por el club a través de los nombres de sus hijas: Milagros Violeta, Lucila Violeta y Victoria Violeta. Sin dudas son 20 minutos que todos los "campaneros" deben ver para conocer más de Villa Dálmine. (Fuente Codigo Plural).



