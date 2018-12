Atlético Las Campanas ya conoce a sus rivales en el Torneo Federal Amateur

Luego de haberse coronado campeón de la Liga Campanense, quedó habilitado para participar del TFA que comienza la última semana de enero de 2019 El Torneo Regional Federal Amateur comenzará el 27 de enero de 2019. Tendrá 4 ascensos al Torneo Federal A 2019/2020. Atletico Las Campanas, último campeón de la Liga Campanense, deberá viajar a Chascomús y La Plata. Participarán equipos del Ex Federal B, descendidos del Federal A y los finalistas del ultimo Federal C que decidieron participar y cumplieron con los requisitos exigidos. También los campeones (y de corresponder subcampeones) de Ligas y Federaciones que hayan homologados sus torneos. Las Campanas integra el Grupo 5 de la misma Zona y jugará contra Pila de Chascomús, Magdalena de Chascomús, ADIP de La Plata y Everton de La Plata. En principio, clasicarían los dos primeros de cada zona, pero aún no fue confirmado.

