Rincón Tuerca

TRABAJAR: Tras el cierre del campeonato el zarateño Maximiliano Civitarese está trabajando en el Fiat Uno de la Clase Dos de Alma, ya pensando en el próximo arranque de la temporada ante lo curioso que resultó para todos quienes conocen el piloto en cuestión. CONTINUAR: Tras el campeonato una ve más ganado por el joven Marcos Garrido en la categoría MX del Norte el futuro es continuar en la alta competencia en la misma especialidad y además sumarse al campeonato argentino lo que provocará un año movidito. GANAR: En cuanto a su hermano Julián Garrido viene de ganar el sub campeonato en su clase del MX del Norte a pesar que solo corrió medio año por la lesión que sufrió en su momento que lo tuvo seis meses parado. CURIOSO: El asado de fin de año se desarrolló en el Taller por parte de su equipo donde la ausencia del piloto a la misma provocó un hecho curioso y llamativo mas aún cuando no supo explicar el faltazo a tal emprendimiento gastronómico. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo de La Plata donde cerró su campeonato con los siguientes ganadores fueron en TC 1600: Alfredo Sanchez. TC 1100: Héctor Cordone. Clase Dos: Emilio Gauna. Clase Tres: Eduardo Di Marco y Promocional: Nicolás Lavinia. REUNION: Los dirigentes del TC Bonaerense ya estuvieron con sus pares del autódromo de San Nicolás para el próximo año se logre estar en el calendario tras una reunión satisfactoria para la gente de la categoría zonal. CENA: La que organizaron los componentes del Motocross días atrás en el Club Arsenal donde despidieron el año que fue muy fructífero dado que Henze ganó un subcampeonato, los hermanos Garrido un campeonato y un subcampeonato y Carlos Debesa tres títulos en diferentes categorías. PRESENTE: Allí estuvo presente Matías Covello que siempre fue parte del motocross enduro y por razones familiares este año no pudo correr y además el arranque de su comercio de amoblamiento Covello en la esquina de Las Heras y Jean Jaures en nuestra ciudad pero siempre está con sus amigos. TERMINAR: Damián Toledo viene de correr en el autódromo de La Plata en la Clase TC 1600 donde clasificó noveno, llegó cuarto en la serie y en la final terminó octavo con el auto que arman en su taller. DEFINIR: Con el campeonato ganado como navegante en el Rally Federal ahora Víctor Amaranto tuvo dos ofertas para ocupar la butaca derecha en dos autos en diferentes clases Ahora el muchacho debe definir su futuro en la alta competencia. VICTORIAS: El campeonato argentino de karting cerró su calendario en el kartódromo argentino donde la victoria recayó en cadete: Santiago Blaggi. Mini: Pedro Marquezcurra, Procan Jaime: Fernando Janson, X30 Codasur Franco Crivelli X30 Codasur Juniors: Jorge Basco. ARRIBAR: El representante de Lima Gastón Brown viene de correr en la Clase Tres de Alma en La Plata donde clasificó sexto en la serie llegó décimo y en la final arribó también décimo en pista con la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Juan Sbarra. REUNEN: Todos los miércoles por la noche en el Club Arsenal se reunen a cenar un grupo de integrantes de la actual comisión directiva donde se sumaron Eduardo Goris y Roberto Martich actuales pilotos de las cupecitas del ayer del TC. PROYECTOS: Los actuales dirigentes del Club del Automóvil Manuel Iglesias ya están trabajando para la próxima temporada donde entre los proyectos hay una intención de desarrollar un rally de motos de velocidad. ACOMPAÑAR: Todos creían que el jefe de equipo de motocross Don Moyano los iba a acompañar en la cena pero el muchacho llegó muy temprano al lugar elegido con un atuendo muy particular y anteojos muy especial donde en plena noche se colocó los mismos y partió con rumbo incierto sin retornar. YOUTUBE: Desde la productora del envio televisivo de automovilismo nos hacen saber que el programa "Motosport" ya está en youtube donde se puede observar las instancias que brinda el envio para todas las actividades tuercas de nuestra zona. Bienvenido!! PUESTO: La clase promocional viene de correr en La Plata dentro de los contenidos de la categoría Alma donde el campanense Eric D´Amario decidió cerrar el año donde clasificó vigésimo segundo, la serie lo encontró noveno y en la final terminó en el puesto décimo séptimo con la motorización y atención del auto por parte de Diego Fangio. CICLO: Este cierre del binomio D´Amario-Muñoz ya cumplió su ciclo y a partir del año próximo Juan Carlos Muñoz estará a cargo del auto apostando a seguir en la misma clase tres charlar con su motorista. CONTINUIDAD: La continuidad de algunos dirigentes en el seno de la comisión directiva del Rally Federal está supeditada a una reunión que se llevará por estos días donde algunos creen que no seguirán en su cargo. Que no cunda el pánico! SITUACIONES: El tema que le llevó a tomar esta posibilidad a algunos dirigentes tienen como epicentro determinadas situaciones vividas a lo largo del año. Esperan que todos los componentes estén presentes ante tal solicitud para aclarar diversos temas. OFRECER: Aunque el ofrecimiento está latente para ocupar una butaca en un auto de Rally Elbio Lombardi ya dejó en claro que es imposible concretarlo por razones de cuestiones personales y agradeció el gesto de los hermanos Emma. PRESENTE: Ante el buen rendimiento puesto de manifiesto en el ámbito escolar por parte de Valentino Lacognata no quedó otra posibilidad por parte de papá Diego para que el pibe esté presente en este verano en la carrera de motocross en el enduro en la Costa argentina a desarrollarse en Villa Gesell y Pinamar. CONFIRMADO: Con la temporada finalizada y un campeonato desde su condición de chasista Juan Sbarra ya está preparando la campaña para el 2019 donde ya tiene confirmado pilotos para el Turismo Pista y la categoría Alma. PENSADO: En la cena de la categoría Alma desarrollada en su sede el pasado fin de semana su actual presidente Bruno Santoro confirmó que el año próximo está pensando a arrancar el campeonato en el mes de marzo y están viendo la posibilidad de visitar nuevos escenarios para seguir avanzando en este tema de visitar lugares nuevos. IDEA: Con el año finalizado el joven zarateño Nicolás Laccette quedó muy conforme con lo realizado en la GTB del TC Regional desde arriba de un Falcon con la motorización de Matías Guillen. La idea es continuar el venidero año. SUBCAMPEON: Germán Henze finalmente consiguió el Subcampeonato en el Motocross Enduro en el escenario de Rojas donde en la Clase Mastrer C Trial Alcanzó este privilegiado galardón luego de un año muy intenso. CONTAR: El oriundo de Escobar representando a Campana en el enduro contó con una moto nueva que atendió Carlos Debesa y su hermano Sebastián tuvo mucho que ver para este logro de Germán Henze. SUMAR: En la Clase Master Trial A sumó puntos para este campeonato y Henze acá se quedó con el número 4 para el año próximo demostrando el buen momento del rubio en la alta competencia que fue una apuesta que decidió encarar en este año. GIRAR: La intención de Adriano Zarantonelo es dar paso a que su hijo Agostino arranque en el mundo del karting y en eso anda tratando que salga a girar para empezar a tomar referencias y afianzarse con su vehículo de competición. AMIGO: Finalmente Gonzalo Conti parece no estar decidido a correr en la alta competencia y espera que su amigo Silvestre Gallo tome la decisión de conducir este auto para la categoría GT 900. PROBAR: El tema es que Don Gallo quiere probar primero en la tierra y debe llegarse al autódromo de Cañuelas próximamente para reconocer un poco el auto y el andar del propio Silvestre que está un poco alejado desde hace tiempo de la alta competencia. VIOLETA: El popular Pato gira por las arterias de nuestra ciudad en su moto con sus pocos pelos al viento y sin casco donde la cara le queda violeta por la velocidad desarrollada ante el entusiamo que le depara andar rápido tratando de imitar a su amigo Balzano con quien corría a pie por el campito de Siderca. Mirá vos!! FUTURO: El campeonato ganado en la clase dos del Turismo Nacional por parte de Nicolás Posco abrió nuevos horizontes y ahora el joven representante de Moreno debe definir su futuro en categorías nacionales. RETOMAR: Los dirigentes del Turismo Nacional ya se reunieron con sus pares del autódromo de Bahía Blanca que retorna a la actividad el próximo año y quieren ser otra vez una plaza para el automovilismo. G P: La organización del Gran Premio de Argentina del Moto GP anunció que extendió su contrato para la carrera del campeonato mundial que se realiza en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero siga integrando el calendario anual hasta 2021. Ivan Ciaponi agradecido. CONDICION: Daniel Colasante desde su condición de navegante en el Rally Federal quiere continuar el año próximo pero no está definido con cual piloto va a estar. Recordamos que este año fue protagonista en el auto de Gerardo. MUJERES: En la última carrera de la Fórmula Electrica se presentaron veinte autos de los cuales nueve fueron conducidos por mujeres marcando un hecho inédito en el mundo del automovilismo a nivel mundial. NEGOCIAR: Emiliano Spataro está por estas horas negociando desembarca el próximo año en el Turismo Nacional con dos autos de Renault donde el segundo será para Lambruni en la Clase Tres. ABONAR: Finalmente como se imaginaba se pasó el año y Fabián Martinelli nunca abonó el asado prometido realizar en su taller donde Marcelo Lopez, Hugo Giúntoli, Osvaldo Rodriguez entre otros siguen participando. Que papelón!! REGISTRAR: Al cierre del campeonato por parte de la categoría P.A.K.O. los campeones que registró fueron en Promocional: Cristian Galeano. MNC: Juan Nasello. MNV: Valentín Funes. MN Light: Matías Runco. KF + 40: Hernan Lopez. Super Pako: Matías Toledo. 1100 cc 4T. Lucas Antunez. 150 CC 4T Ezequiel Pais.

