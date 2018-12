La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/dic/2018 NOTISerenare:

Alimentos ricos en fibra y sus beneficios para la salud

Por Lic. En Nutrición Ana H. Zabinski







La fibra alimentaria, es la parte de los alimentos de origen vegetal que el cuerpo no puede digerir ni absorber. Ésta pasa relativamente intacta a través del estómago, el intestino delgado y el colon hacia el exterior del cuerpo. Existen dos tipos de fibra: Soluble: dicha fibra atrae o retiene el agua durante la digestión, se expande en el intestino, reduciendo la velocidad de vaciamiento gástrico y en consecuencia reduce el apetito. La encontramos en: - Cereales: cebada, avena y salvado de avena. - Semillas: lino, sésamo, chía, amaranto. - Frutas: naranja, manzana, durazno, ciruelas o mango. - Verduras y hortalizas: zanahoria, pepino, puerro, remolacha y coles (brócoli, coliflor). - Legumbres: lentejas, arvejas, garbanzos y porotos. - Frutos secos: nueces y almendras. Insoluble: es la responsable del buen tránsito intestinal, ya que disminuye el estreñimiento, debido a que el tracto digestivo casi no contiene bacterias intestinales capaces de degradarla. Se encuentra en: - Pan y galletitas integrales. - Cereales integrales (arroz integral, harina integral). - Frutas (principalmente en su cáscara). - Verduras: acelga, lechuga, espinaca, repollo, etc. Mantener una alimentación que incluya alto contenido de fibra tiene muchos beneficios: - Disminuye los niveles de colesterol y el riego de padecer enfermedades cardiacas: La fibra soluble al absorber agua y formar geles a nivel intestinal disminuye la absorción de colesterol y triglicéridos, ayudando de esta manera a reducir la presión arterial y la aparición de enfermedades cardiacas. - Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre / disminuye el riesgo de padecer diabetes: En el caso de las personas que tienen diabetes, la fibra (especialmente la soluble) puede disminuir la absorción de azúcar y mejorar los niveles de glucemia. - Ayuda a mantener un peso saludable: Los alimentos que contienen fibra suelen provocar mayor saciedad, por lo que se come menos y se permanece satisfecho durante más tiempo. - Normaliza la evacuación intestinal: La fibra aumenta el peso y el tamaño de las heces, ya que absorbe agua y les aporta volumen, de esta manera previene o alivia el estreñimiento. Este último está asociado a muchas otras patologías como los divertículos, hemorroides y cáncer de colon. Consejos para aumentar el consumo de fibra - Elegir cereales integrales: por ejemplo panes cuya etiqueta indique trigo integral, harina integral u otro cereal integral como principal ingrediente. Consumir arroz integral en lugar de blanco, pastas integrales. - Consumir legumbres: lentejas, porotos y arvejas son excelentes fuentes de fibra. Combínalas con abundantes vegetales frescos. - Comer más frutas y vegetales: las frutas y los vegetales son ricos en fibra y aportan muchas vitaminas y minerales. Trata de comer al menos 5 porciones por día. - Incorporar colaciones saludables: algunas opciones recomendables son frutas frescas con cascara, sándwich de pan integral con vegetales crudos y galletitas integrales. Cada tanto, un puñado de frutos secos o frutas deshidratadas también es un refrigerio saludable, aunque hay que tener en cuenta que estos alimentos tienen muchas calorías. - Consumir mucha agua, la fibra funciona mejor cuando absorbe agua. Lic. En Nutrición Ana H. Zabinski. Universidad Nacional de Entre Ríos. (MP:3882) Integrante del equipo de Nutrición Serenare NOTISerenare Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar



