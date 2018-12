El Concejo Deliberante terminó el año profundamente dividido

Este jueves Cambiemos no fue a sesionar y denunció que la oposición bloqueó el tratamiento de importantes proyectos. Aun así, el Gobierno obtuvo su Presupuesto 2019 aprobado. También se habilitó una nueva vía de acción para desarrollar la Costanera, alternativa a la del oficialismo. El Honorable Concejo Deliberante finalizó su período legislativo 2018 con una sesión de prórroga sin la presencia de su bloque mayor, Cambiemos, escenario que presagia el duro año que el cuerpo deliberativo tendrá por delante, uno marcado por la elección a intendente y la renovación de la mitad de las bancas. La de ayer resultaba una sesión clave para el Gobierno al representar su última chance de lograr aprobar proyectos importantes. Entre ellos, la "madre de todas las ordenanzas", como la definió la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) durante el debate, el Presupuesto municipal 2019, que pese a la ausencia de la bancada oficialista no necesitó argumentos defensivos para poder obtener luz verde. Pero a contramano del consenso que encontró la proyección de gastos oficial, iniciativas como las rezonificaciones para emprendimientos privados en el Tajiber y el parque industrial Los Libertadores, el enrase de edificios en avenidas céntricas y la reforma a la ordenanza Fiscal vigente ni siquiera alcanzaron a meterse en el Orden del Día. Tampoco fue puesta en consideración este miércoles la convalidación del convenio entre la Municipalidad de Campana y el CEAMSE, pactado tras la clausura del predio de Cóncaro; una licitación para la contratación de más cámaras de videovigilancia; y un leasing con el Banco Provincia que buscaba financiar la adquisición de diferentes vehículos, entre ellos, según la concejal oficialista Miriam Cazenave, combis para el transporte de empleados municipales. Debates todos que -de acuerdo a Cambiemos- la oposición se negó a dar por no contar con argumentos para votarlos en contra, lo que motivo a sus concejales a no estar presentes en el recinto. "Una hora antes del inicio de la sesión, en la comisión de Labor Parlamentaria, el bloque opositor nos comunica que de los 32 proyectos que figuraban en el orden del día acordado el viernes, pasábamos a uno con 22. Habían decidido voltear 10", denunció Carlos Cazador, presidente de la bancada de Cambiemos, en conferencia de prensa una vez finalizado el debate legislativo. El edil se mostró molesto no solo por este recorte sino también por la forma en la que fue aprobado el Presupuesto 2019, que sufrió modificaciones por una suma cercana a los 35 millones de pesos para dotar de más fondos al HCD (hasta antes de la sesión recibía apenas el 1,61% del total) y para asegurar la realización de dos urgentes obras, una en Las Praderas y otra en el Dignidad, que hacen al acceso al agua potable y cloacas de los vecinos de esos barrios. Fue la concejal Calle la encargada de presentar estas modificaciones que redestinan partidas de diversas secretarías menos de Desarrollo Social, Salud, Cultura y Educación y Prevención Ciudadana, cuyos incrementos presupuestarios respecto al año anterior celebró al considerar que el Gobierno accedió a los pedidos opositores de atender la creciente demanda social. "No sabemos si el intendente se hizo eco de nuestro reclamo o tuvo empatía con la situación (socioeconómica)", manifestó la edil. Según Calle -en consideraciones que tras la sesión amplió en contacto con la prensa- las partidas de fondos reasignadas al HCD permitirán afrontar los sueldos de sus 20 concejales, 3 secretarios jerárquicos y personal estable y contratado. Pero más allá de que superó la sesión de prórroga con éxito, la concejal y los demás referentes de la oposición vertieron duras críticas a la proyección de gastos. En ese sentido, Calle advirtió que se trata de un presupuesto que prevé "un gran incremento" en los ingresos del Municipio, apalancados en un "aumento de tasas para absolutamente todos los vecinos de Campana" que venía pautado en la ordenanza Fiscal finalmente no discutida. La edil denunció que había incrementos en el "alumbrado público, las habilitaciones, para los transportes escolares, taxis y remises, en publicidad y propaganda, uso de vereda y venta ambulante". Con ironía, se refirió a que el único rubro cuya presión fiscal descendía era la habilitación de countries. "Hay un bloque que no se animó a decir que no vino porque nosotros le impedimos otro aumento de tasa para los campanenses", sostuvo Calle. Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, apoyó ese dictamen en minoría del Presupuesto. "Nosotros intentamos modificar este presupuesto para evitar los grave errores con los que llegó. Gracias al trabajo de muchos concejales, estamos evitando sanciones para muchos de los funcionarios del Ejecutivo, porque había errores graves sobre todo en el cálculo de los sueldos de los trabajadores del Concejo Deliberante y que el Honorable Tribunal de Cuentas podría llegar a sancionar", consideró el edil. Otro de los proyectos que el Gobierno vio aprobado, aunque no tal cual era su deseo, es el de la Costanera. Las bancadas disidentes, lejos de discutir la rezonificación para el sector de los galpones ferroviarios -lo que habilitaría diversos tipos de emprendimientos privados-, sancionaron una autorización para que el intendente puede comprarle esas tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por un valor cercano a los $80 millones de pesos. La propuesta fue leída por el concejal Rubén Romano y si bien el PJ-Unidad Ciudadana intentó difundirla como la base de reforma de la Costanera, sería bastante improbable que el intendente Abella siguiera por ese camino.

El Concejo Deliberante terminó el año profundamente dividido

