Ocurrió el lunes 24 a la altura del kilómetro 76 mano a Capital Federal. Personal del SAME acudió al rescate. Un automovilista debió ser asistido por personal médico del SAME tras volcar en plena Panamericana y sufrir heridas de diversa consideración. El hombre señaló como causa probable la rotura de uno de sus discos de freno, lo que hizo hacerle perder el control de su Peugeot 307. El accidente se registró a la altura del kilómetro 76 mano a Capital Federal y en principio no hubo más autos involucrados. Del operativo de emergencia participaron, además de SAME, personal de Defensa Civil Campana, un móvil del Comando Patrulla y una grúa de Cincovial que retiro el vehículo siniestrado.

El Peugeot sufrió importantes daños y debió ser retirado por una grúa.

#Alerta vuelco en #Panamericana km76 mano a Capital, un Peugeot 307 que se disponía a salir al cruce con Ruta 6, aparentemente se le rompió el disco de freno. El conductor fue asistido por 2 del SAME, Defensa Civil de #Campana, Comando zona 7, lo retira grúa de Cincovial pic.twitter.com/wyGDiMqBiY — Daniel Trila (@dantrila) 24 de diciembre de 2018

Se le rompe el freno y vuelca en Panamericana

