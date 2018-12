P U B L I C



Ocurrió ayer por la tarde entre una moto y un automovil. El conductor de la motocicleta se llevó la peor parte. Un Peugeot 408 y una motocicleta CFMoto 400NK colisionaron en la esquina de Av. Varela y Jacob, resultando el conductor del rodado de menor porte con heridas de consideración. Al lugar acudieron el móvil 18502 del Comando de Patrulla a cargo del oficial Jonathan González y el Oficial Valle, y una unidad del SAME que fue quien trasladó al herido hasta el Hospital San José.

#Dato ayer por la tarde una moto CF 400 impactó con un Peugeot 408 en Av. Varela y Jacob, el conductor de la moto con fuertes golpes fue trasladado al hospital por ambulancia del SAME, Comando móvil 18502 Of. Gonzalez Jonathan y Of. Valle, señalizando Dirección de Tránsito pic.twitter.com/WlSvuAc4ND — Daniel Trila (@dantrila) 27 de diciembre de 2018

Fuerte choque en Av. Varela y Jacob

