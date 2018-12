El motociclista resultó herido y además sufrió el secuestro de su rodado por no contar con la documentación. En Colectora Norte a la altura de su intersección con calle San Juan, chocaron este miércoles una Fiat Ducato y una moto Brava 110. Debido a la fuerza del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos y debió ser trasladado por personal médico del SAME al Hospital Municipal San José. Sin embargo, al recuperarse no dispondrá de su vehículo, ya que le fue secuestrado por no contar con la documentación legal del mismo.

Personal médico del SAME asistió al motociclista herido. #Dato choque frontal en Colectora Norte y San Luis. Una Brava 110 y una Fiat Ducato dedicada al traslado de personal. La moto quedó con su rueda delantera destruida, el conductor de la moto de 26 años con golpes varios fue trasladado por 2 SAME, Comando zona 7, Prefectura pic.twitter.com/mti81JND88 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de diciembre de 2018

Moto choca contra Ducato en Colectora Norte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: