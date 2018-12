Así lo manifestaron los concejales de Cambiemos tras la decisión de los ediles de otras bancadas de eliminar diez proyectos de suma importancia para el crecimiento de la ciudad y beneficio de los vecinos. Los concejales de Cambiemos Carlos Cazador, Luis Gómez, Romina Buzzini, Miriam Cazenave, Diego Lis, Christian Amaya, Norma Ibarra, y Juan Carlos Pandiani manifestaron que "en otro atropello institucional la oposición demostró que juntos integran un unibloque". Tras la decisión de suprimir del Orden del Día varios proyectos del oficialismo, todo el bloque se manifestó indignado. "Entre los proyectos eliminados, se encontraba el de la disposición final de residuos en CEAMSE; la emergencia sanitaria; el enrase de alturas en edificios céntricos; la fiscal e impositiva para cobrar la tasa de seguridad e higiene a Axion entre 90 y 100 millones de pesos anuales; cambio de zonificación de la compañía de Fósforo "que generaría más de 6.000 empleos por el avance de la infraestructura; y la posibilidad de comprar nuevas maquinarias y vehículos con leasing de la provincia; nuevas cámaras de seguridad; redeterminación de precios de contrato de obras públicas; y el pago a proveedores a través del Banco Provincia" denunciaron los ediles de Cambiemos, que en repudio a esta actitud y decidieron no acompañar esta sesión, al tiempo que calificaron como "vergonzosa" y "lamentable" lo ejecutado por la oposición. "Teníamos pensado entrar al recinto a debatir todos los proyectos que estaban establecidos en la orden del día que se habían confeccionado el viernes pasado; y sorpresivamente una hora antes de la sesión, en la reunión de labor parlamentaria el unibloque opositor nos comunica que tomaron la decisión de voltear diez proyectos, algo que nos sorprendió mucho", sostuvo Cazador, quien preside el bloque. "Esto demuestra que el miedo que tienen de debatir las propuestas que le cambiarán la vida a los vecinos. Uno de los proyectos que se enviaron a archivos la fiscal impositiva que implicaban cerca de $100 millones para la ciudad; es inentendible que se puedan oponer a aprobar semejante iniciativa", sostuvo. Y sumó: "En las comisiones de trabajo los que trabajamos somos nosotros para que muchos de los proyectos que sufrieron modificaciones salgan adelante, mientras que muchos ni se presentan. Esto demuestra la calidad de concejales que tenemos". Por su parte, Gómez cuestionó la decisión de la oposición e indicó que "uno de los proyectos eliminados era el de la compañía de fósforos que le iba a dar a Campana puestos de trabajo, desarrollo en infraestructura y logística portuaria, que pensamos que iban a ser aprobados". "No entiendo la metodología que utilizan –añadió- porque mientras la oposición especula en obstaculizar la gestión del Intendente, Campana avanza, e inaugura obras". Y Buzzini dijo que "la actitud que tomaron demuestran que de una manera demagógica que no quieren tratar importantes temas en los que ellos quedarían expuestos ante los vecinos por decir que no están de acuerdo; y eso hace que se pierda el espíritu legislativo". Además, Cazenave consideró que lo vivido este miércoles fue "total hipocresía" dado que "la concejal Calle nos pedía que le digamos a los vecinos que pensábamos de cada proyecto y hoy no nos dejan ingresar importantes propuestas al recinto porque no tiene fundamentos para votar en contra, ni tampoco quiere votar a favor y darle herramientas al Intendente para seguir creciendo". Por último Lis ponderó que "están privando a los vecinos de ciertos beneficios. Quienes llevan la bandera de los trabajadores en cada sesión no se dan cuenta que privan a Campana a generar trabajos a través de los proyectos eliminados".

Los concejales de Cambiemos repudiaron la actitud tomada por la oposición.

#Ahora el bloque @CambiemosCampan no nos presentamos debido a la demagogia llevada adelante por la oposición bajando 10 proyectos con despacho de comisión. — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 26 de diciembre de 2018 #Ahora lamentable la actitud antidemocrática del unibloque Romano Cantlon bajando de la sesión 10 proyectos de gran importancia para los vecinos de campana pic.twitter.com/a0iW7Qi28s — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 26 de diciembre de 2018

Bloque Cambiemos:

"En otro atropello institucional, la oposición demostró que integra una alianza contra el Intendente y los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: