Fue en la esquina de San Lorenzo y Castelli. Ambos motociclistas resultaron heridos. Dos motos protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de las calles San Lorenzo y Castelli, barrio Villanueva. El hecho se registró en Navidad. Si bien la dinámica del choque no trascendió, los motociclistas debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Las motos involucradas en el accidente fueron una Honda Tornado 250 y una Gilera Smash 110. Ambas sufrieron daños en diverso grado. En el lugar también prestó asistencia el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Las motos quedaron en la calle a la espera de la recuperación de sus dueños.

#Dato choque de motos en San Lorenzo y Castelli barrio Villanueva. A las 16:30 hs. Una Honda Tornado 250 y una Gilera Smash 110, los dos motociclistas fueron trasladados al hospital por la ambulancia del SAME, Comando zona 7 pic.twitter.com/xWdOMqqWzW — Daniel Trila (@dantrila) 25 de diciembre de 2018

Chocan dos motos en el barrio Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: