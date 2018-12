El fiscal Moldes desistió de pedir la prisión preventiva para Paolo Rocca

No sostuvo el pedido que hicieron sus pares Rívolo y Stornelli, quienes habían apelado la decisión de Bonadio de procesar a Rocca, aunque sin detención. El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes desistió de pedir la prisión preventiva para el empresario Paolo Rocca, investigado por asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, por pago de sobornos a entonces funcionarios kirchneristas. Fuentes judiciales informaron que el fiscal no sostuvo el pedido que hicieron sus pares Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, quienes habían apelado la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar a Rocca, aunque sin detención. Ahora, el fiscal Moldes desistió de mantener ese pedido ante la Sala I de la Cámara Federal así como tampoco la detención del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina: sólo pidió al Tribunal la confirmación de los procesamientos por asociación ilícita. Según dictaminó Moldes ante el Tribunal, compuesto por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, no existen "riesgos procesales" que justifiquen la prisión preventiva del empresario y Abal Medina y tuvo en cuenta la "sujeción al proceso" por parte de ambos. Lo mismo indicó respecto de Martín Larraburu, ex secretario de Abal Medina y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda. Confirman que "hay más arrepentidos" El fiscal federal Carlos Stornelli confirmó que "hay más arrepentidos" en la causa por presuntas coimas en obras públicas. "Sí, hay más arrepentidos. Todavía no se conocen", indicó Stornelli, quien señaló: "Con la gente que se ha acercado a colaborar se generó un círculo virtuoso de comprender lo importante que era hacer un aporte". El funcionario evaluó que en la causaa en la que está procesada la expresidenta Cristina Kirchner "todo lo que sume y ayude a confirmar lo que se creía es importante". "Hay mucho (fondos) detectado. Alguno generó la falsa fantasía de la cueva o del cofre del tesoro que debería estar y no estaba, festejan que los pozos estaban vacíos... la verdad que hay mucho detectado", señaló.



El fiscal Moldes desistió de pedir la prisión preventiva para Paolo Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: