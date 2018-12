Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 27/dic/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 27/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CAZA DE BALLENAS Japón anunció este miércoles su retirada de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el objetivo de "reanudar la caza comercial el próximo julio", desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años después de haber puesto fin a esa práctica, al menos oficialmente. Sin embargo, Japón se abstendrá de cazar "en aguas de la Antártida o en el hemisferio Sur", precisó el representante del ejecutivo Yoshihide Suga en una rueda de prensa. En realidad, Japón nunca dejó totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria de 1986 que autoriza la captura de esos animales para la investigación. Pero ahora, retomará públicamente la caza con fines comerciales, como ya hacen Islandia y Noruega. SALARIO MINIMO - AUMENTO El secretario general de la CGT Héctor Daer reclamó un aumento urgente del salario mínimo vítal y móvil, al tiempo que advirtió que un proyecto de reforma laboral "no va a pasar por el Congreso". "Antes de emprender cualquier cambio en la legislación, a pedido del FMI, el Gobierno debe llamar otra vez al Consejo del Salario para actualizar el monto", dijo Daer. En declaraciones al diario Ámbito Financiero, el sindicalista sostuvo que "es una vergüenza que el salario mínimo haya quedado en 25% cuando la inflación ya le pasó por encima a ese número". DE LA MANO DE BRASIL Si la economía del Brasil retoma el crecimiento a partir del año próximo, la Argentina podría recuperar los niveles de exportación a ese país que tenía en 2011, de acuerdo con un informe difundido hoy por la Universidad de Belgrano. "Volver a los niveles de 2011 implicaría casi duplicar las exportaciones argentinas a Brasil. También implicaría casi triplicar las ventas automotrices a ese destino", estimó el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de esa casa de estudios, Víctor Beker. Además, indicó que "ésto podría permitir una recuperación de la alicaída industria automotriz, que pasó de fabricar 829.000 unidades en 2011 a sólo 473.000 en 2017. DESEMPLEO La recesión, en conjunto con la caída de ingresos reales, "prolongará el deterioro" del desempleo durante 2019, por lo que a fines del año próximo podría llegar al 13,6%, según advirtió un informe privado. El escenario macroeconómico "no hará más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida de la población", alertó un análisis del equipo económico que lidera la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. En ese sentido, puntualizó que "la recesión de dos años consecutivos en conjunto con la caída de ingresos reales, prolongarán el deterioro de los indicadores de desempleo y pobreza". APORTES PATRONALES El Gobierno oficializó hoy el nuevo mínimo no imponible para los aportes patronales que realizan las empresas, que será de 17.509,20 pesos desde el primero de enero próximo. A través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se actualizó el monto no imponible que estaba fijado en 12 mil pesos. El nuevo importe se calculó sobre la base de las variaciones del Indice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, entre octubre de 2017 y octubre de 2018, que arrojó un acumulado del 45,9%. La ley de Reforma Tributaria, que fue sancionada hace un año, estableció el monto mínimo no imponible para las contribuciones patronales, que quedó fijado en 12 mil pesos.

