A pesar de que hay gente que no la está pasando bien, o directamente muy mal, fueron para mí unas navidades tranquilas, felices. Los que peinamos canas, ya vimos estas derrapadas varias veces. En todo caso, más que desesperación, a mí me generan indignación por los dirigentes que tenemos, tanto oficialistas como opositores: no tiene ningún sentido que la Argentina esté en el podio del riesgo país, más de 800 puntos básicos, compartiendo el honor con Venezuela y… ¡Mozambique!

En estas cosas pensaba cuando el Perro se aproximó hasta mi mesa y, poco frecuente en él, me dio un beso en la frente. "Tomá. Para vos. Feliz Navidad", me dijo mi amigo mientras me regalaba su ejemplar de Fahrenheit 451, sin envolver, claro, y lleno de marcas y anotaciones. "¡Epa! Cumpliste… muchas gracias. Yo no te traje nada. ¿Viste que estamos en el podio con Venezuela y Mosambique… Me tuve que fijar dónde quedaba. Obvio que sé que es en África, pero no sabía si estaba sobre el Atlántico…"

"Noooo… sobre el Índico –me corrigió medio indignado el Perro- frente a Madagascar… los barrios de Sandocan, ¡el Tigre de la Malasia! Aunque parezca mentira hoy sigue habiendo piratas en esos mares. Menos románticos y épicos, claro. Hay una película de Tom Hanks sobre eso. Hay goma desde siempre en Mosambique, que yo sepa. Fueron colonia de Portugal, y arrancaron una guerra civil que duró como 10 años. A mediados de los 60 lograron la independencia y se alinearon al bloque soviético. Después, armaron una especie de democracia, pero todo mal. Hace poco decapitaron a 10 tipos. Se supone que islamitas radicalizados…"

"Claro, nosotros no decapitamos gente pero tenemos unos políticos que son una joya… ¿Y cómo es eso que se supone?", le pregunté.

"Ya hablamos de la falsa bandera. Se supone, porque muchas veces detrás de estas cuestiones se disfrazan las cosas para sostener o justificar un status quo. Por ejemplo, que siga el despelote en Mosambique implica que siga siendo puerto libre para la heroína que sale para Europa y Sudáfrica. O que continúen las cosas como están y siga la joda con el comercio ilegal de madera, marfil y rubíes… miles de millones de dólares anuales. ¡Y sin factura, papá!" me dijo el Perro levantando las cejas, mientras sin mirar su tasa, revolvía el café.

"Perro, muy interesante todo, pero ya me mataste el poco espíritu navideño que me quedaba… yo sueño con un mundo mejor, pero vos siempre te encargás de despertarme a los cachetazos. ¿Cómo la pasaste?" le pregunté, mientras leía una sus anotaciones en unas de las páginas de Fahrenheit ("ningún pibe nace chorro").

"Ahhh… sorprendentemente muy bien. La cena de Noche Buena siempre es un examen de convivencia para mí. Porque así como me ves, soy humano y tengo mis debilidades: me gusta que me escuchen, y además, tener razón. Pero no por cabeza dura. Vos, por lo menos escuchás y tratás enganchar. Incluso casi siempre sumás a la jugada. El problema es cuando tu hermana o tu cuñada es Mirtha Legrand… y, encima, esa noche no pasás el test de alcoholemia. Es una combinación que puede arruinar cualquier cena familiar. Sin embargo, puse en práctica los 4 Acuerdos Toltecas. De hecho, no los conocía. Me los recomendó un amigo bioquímico con el que coincidí en Vinum la semana pasada. Y me fue muy bien. Si me preguntás, a pesar de la malaria, mi mejor Navidad en años", relató mi amigo con cierto aire de orgullo.

"Ahhh… ¡pero contáme! ¿Que son esos 4 acuerdos tolquéee? No te entendí", me entusiasmé.

"Toltecas. Indígenas centroamericanos precolombinos. Buscálo en internet: son 4 deberes o acuerdos que tenés que sostener a diario y tu vida cambia o por lo menos es más armoniosa. No me los sé de memoria, pero más o menos son así: el primero es que hay que ser impecable con las palabras. El segundo: no tomar nada como personal. El tercero: no adivines ni supongas. El cuarto: hacé siempre lo máximo que puedas", cerró el Perro con una amplia sonrisa de gurú en pleno nirvana.

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com