ARBOLES PELIGROSOS "Las últimas tormentas han sido arrasadoras en las últimas semanas. En la ciudad de Moreno dos personas han muerto por la caída de un árbol y la misma tragedia podria repetirse en la ciudad de Campana. De no atenderse las situaciones en el barrio San Jacinto hay árboles que pasan los 4 metros de altura donde en las esquinas pasan cables y hay casas. Esperemos que el municipio o alguien tome medidas hay varios vecinos en riesgo" escribe Hugo. PIERDE OTRA VEZ "Así está la vereda en Gavazzi entre Rawson y Castelli. Los vecinos han puesto ladrillos para cruzar, hay una zanja entre las plantas que llega al cordón. Una vez lo repararon y volvió a perder", muestra Alicia. CALLE INTRANSITABLE "Desde enero de este año no tengo respuesta. Esta situación es en Alvear entre Violla y Machinandearena (barrio San Jacinto). Desesperada estoy, ya no puedo ingresar a mi casa. No se que mas hacer", escribe Lorena.

27 de Diciembre de 2018:

Quejas Vecinales

