Bomberos cerró el año con ascensos y novedades

Además de la adquisición de nuevas unidades móviles, el Jefe Dappiano adelantó que durante el 2019 se planea demoler la casona de Colón y Mitre para luego agrandar el cuartel. "El balance fue positivo a pesar de la situación que atraviesa el país. Hemos logrado adquirir tres nuevas camionetas que serán destinadas a Jefatura, Transporte de Personal, y la Brigada Forestal. Además, pronto llegará el móvil Comando, que fue enviado a carrozar para que responda a las necesidades específicas de la función: un centro de operaciones móvil", comentó el Jefe del Cuartel de Bomberos de Campana, Hernán Dappiano. En ese sentido, señaló que para disponer de más lugar, la casona de Colón y Mitre se va a demoler durante el 2019 para poder concretar un nuevo edificio que amplíe las capacidades del cuartel. El anteproyecto involucra una construcción en la cual el primer piso se utilizará para reubicar todas las dependencias administrativas de la institución, mientras que la planta baja será totalmente abierta y utilizada como garaje de diferentes unidades. "La llegada el SAME nos oxigenó en términos de disponibilidad de tiempo y recursos humanos, que lo pudimos afectar al mantenimiento del edificio y el reacondicionamiento de los móviles, además de concretar compromisos de entrenamiento, y capacitación", agregó Dappiano y en cuanto a la Brigada Forestal comentó: "Estará compuesta por unos 10 integrantes especialmente capacitados y certificados por Parques Nacional para poder ingresar al predio y colaborar con los guardaparques en la mitigación de focos ígneos en los humedales de Otamendi", para lo cual está también previsto la adquisición de un vehículo 4 x 4 especialmente intervenido para ingresar en lugares de difícil acceso. "Fue un año difícil –cerró Dappiano- pero también lleno de pequeñas y grandes satisfacciones, como por ejemplo haber sido designados como instructores de la Fundación 911; o las donaciones recibidas para poder conformar la Brigada de Rescate Acuático, tan necesaria en nuestra geografía. Estoy orgulloso de ser bombero, estoy orgulloso de la gente que me acompaña, y soy un agradecido de una sociedad que nos alienta y nos apoya permanentemente". ASCENSOS Y DISTINCIONES 2018 BOMBERO DESTACADO - Leandro Martínez - Alexis Ledesma - Martín Robalo SUB OFICIAL DESTACADO - Carlos Urbina - Horacio Riva - Samuel Regalini - Roberto Moreno MEJOR COMPAÑERO - Sebastián Lauque PRIMERO EN ACTUACIONES - Gerardo Gómez ASCENSOS - Enrique Wokwert – Sub Ayudante - Marcelo Padula - Sub Ayudante - Emiliano Rodríguez – Sub Ayudante - Carlos Gómez – Ayudante - Mauricio Zaracho –Ayudante - Alfredo Rey – Ayudante Principal - Adrián Rodríguez – Ayudante Principal - Lisandro Del Mármol – Ayudante Principal - Javier Cabrera – Comandante - Hernán Dappiano – Comandante



Bomberos cerró el año con ascensos y novedades

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: