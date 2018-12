Fue 3 a 1 ante Ferro en Pontevedra. El gol lo hizo Emilce Correa. A pesar de la derrota, disputarán a partir de febrero la ´´Zona Campeonato´´, que coronará un campeón y pondrá en juego dos ascensos. En el cierre del torneo de la Primera División ´´B´´, por la decimoprimera fecha de la Zona 2, el Club Atlético Puerto Nuevo perdió 3 a 1 ante Ferrocarril Oeste. Los goles verdolagas los convirtieron Ivana Echeverría en dos ocasiones, y Brisa Escudero. El tanto portuario lo hizo la volante Emilce Correa. Esta fue la cuarta caída del equipo de Nestor Gómez y la segunda consecutiva, tras la goleada 4 a 1 de Real Pilar en la décima fecha. En total, las de Campana acumularon 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas en esta fase regular, y con 16 puntos clasificaron cuartas ´´con lo justo´´ a la Zona Campeonato, ya que tanto Banfield como Ferro terminaron con apenas un punto menos que Puerto, pero sólo Banfield accedió por diferencia de gol. El torneo que consagrará a un campeón y que otorgará dos ascensos a la máxima categoría comenzará el 2 de febrero. El once inicial del equipo campanense contra Ferro fue: Jaqueline Schmidt; María Rodríguez, Soledad Medina, Nicole Viviant, Nancy Ríos; Emilce Correa, Manuela Cardozo, Milagros Soria, Lucila Molina; Sabrina Ogrine y Karen Ramirez. La decimoprimera fecha fue completada por Banfield 1 - 2 Deportivo Español (Isabel Soto para Banfield; Micaela Rodríguez y Abigail Mieres para Español), y Luján 5 - 1 Defensa y Justicia (triplete de Angela Guerrero, Evelin Algarañaz y Milagros Lucero para Luján, y Rocío Rodríguez para Defensa y Justicia) La campaña completa de Puerto Nuevo en esta fase regular, que comenzó el 23 de septiembre contra Atlas, fue la siguiente:

Emilce Correa, la autora del gol de Puerto





Karen Ramirez fue la goleadora de Puerto Nuevo en este torneo, con 10





Milagros Soria





Soledad Medina





Nestor Gómez, entrenador





El plantel campanense en Pontevedra - 1º fecha vs. Atlas: 4 a 0 - 2º fecha vs. Luján: 0 a 3 - 3º fecha vs. Banfield: 3 a 0 - 4º fecha vs. Estudiantes de Bs. As.: 3 a 0 - 5º fecha vs. Deportivo Español: 2 a 3 - 6º fecha vs. Defensa y Justicia: 2 a 2 - 7º fecha vs. Argentino de Rosario: 4 a 0 - 8º fecha: LIBRE - 9º fecha vs. Camioneros: 5 a 3 - 10º fecha vs. Real Pilar: 1 a 4 - 11º fecha vs. Ferro: 1 a 3 Los equipos de la Primera División ´´B´´ de A.F.A. clasificados a la Zona Campeonato son: Real Pilar F.C., Luján, Deportivo Español, Puerto Nuevo y Banfield. Según lo informado por A.F.A., las fechas de la Zona Campeonato de la Primera ´´B´´ serán: - FEBRERO: 2-9-16-23 - MARZO: 2-9-16-23-3 - ABRIL: 6-13-20-27 - MAYO: 4-11-18-25 - JUNIO: 1-8-15-22-29 - JULIO: 6

Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo cayó ante Ferro, pero clasificó igual a la zona campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: