Con la victoria ante Sportivo Pilar, Ciudad de Campana ya se clasificó a la siguiente fase

Hubo modificaciones en el reglamento por la deserción de CADU del certamen. Clasificarán los primeros 3 equipos de cada zona, se armará una tabla general del primero al duodécimo y solo se sumarán los resultados de los encuentros entre los tres clubes clasificados. La última victoria del año lograda por Ciudad de Campana como visitante ante Sportivo Pilar 51 a 58 le aseguró no solo finalizar en el tope de la tabla de la zona C con 13 puntos, sino que le asegura pasar a la siguiente Fase del Provincial de Clubes La Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires informó que a raíz de la deserción en el campeonato de CADU ha tenido que realizar modificaciones reglamentarias en lo que respecta a la clasificación a la siguiente fase del Provincial. El equipo zarateño al romper contrato con el Proyecto ORO que patrocinaba el basquet del club en plena competencia, forzó a la Federación a reorganizar el proceso clasificatorio de una manera que no perjudique a ninguno de los equipos en juego. "A la siguiente fase clasificarán los primeros 3 equipos de cada zona, mientras que los cuartos finalizarán su participación. Por consiguiente, se armará una tabla general del primero al duodécimo y solo se sumarán los resultados de los encuentros entre los tres clubes clasificados", se informó desde la Federación. De esta manera, el "tricolor", lider de la Zona "C" con 13 puntos, tiene la clasificación asegurada faltando aún 4 partidos por disputar. Aún perdiendo todos los cotejos que le quedan por delante sería matemáticamente imposible quedar afuera. Ahora el torneo entró en un receso hasta el próximo 25 de Enero, cuando se comenzarán a disputar las cuatro fechas restantes del provincial.

MAXIMILIANO GUTIERREZ, GOLEADOR DEL PARTIDO DEL VIERNES, MANTIENE UNA GRAN EFECTIVIDAD EN EL TORNEO





TABLA DE POSICIONES ZONA "C" DE TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES Ciudad de Campana ...... 13 puntos Sarmiento (Coronel Suárez) ...... 11,5 puntos Sportivo Pilar ...... 11 puntos Carlos Pellegrini (Punta Alta) ...... 8,5 puntos

Con la victoria ante Sportivo Pilar, Ciudad de Campana ya se clasificó a la siguiente fase

